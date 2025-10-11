Скалони: Това беше много полезен тест, който ни показа, че всички съперници са тежки

Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони остана доволен от победата с 1:0 в контролата с Венецуела, въпреки че призна, че неговият тим е можел да спечели с по-убедителен резултат.

„Направихме доста добро първо полувреме с голови положения, като можехме да вкараме още няколко попадения. Първите 20-25 минути на втората част обаче не бяха добри. След това променихме схемата, като станахме малко по-солидни и се подобрихме. Този тест беше много полезен за нас и ни показа, че всички съперници са тежки. Всички наши опоненти играят на 100%, като Венецуела направи добър мач. Спечелихме, но не това е важното. Искахме да видим как се справя тимът, както и да натрупаме игрови минути.

Исках да изпробвам опцията с 5-3-2, което е интересна вариация, а и имаме подходящите футболисти за нея. Има случаи, в които е нужна стабилност в защита. Ако бяхме по-ефективни в заключителните минути, може би двубоят щеше да е решен по-рано, но техният вратар свърши страхотна работа. Реших Лионел Меси да не играе. Исках да видя Лаутаро Мартинес и Хулиан Алварес, а и на пейката беше Хосе Лопес, когото ще видим скоро. Във вторник всички нови футболисти, които се присъединиха към нас, със сигурност ще играят. Надявам се да се възползват от тази възможност“, коментира Скалони след двубоя.

Снимки: Gettyimages