Скалони повика бивш уличен продавач

  • 6 окт 2025 | 16:08
  • 812
  • 0
Скалони повика бивш уличен продавач

Лионел Скалони, селекционерът на световния шампион Аржентина, номинира няколко изненадващи играчи в състава за предстоящите приятелски мачове срещу Венецуела и Пуерто Рико.

Голямата изненада на Скалони е 21-годишен защитник от Ривър Плейт. Името му е Лаутаро Риверо. Той израства в школата на клуба от Буенос Айрес, преди да бъде даден под наем за един сезон в Кордоба (2024 - 2025), но зад футболната му кариера стои интересна житейска история.

Допреди няколко години Риверо е продавал на улицата алфахорес, популярен южноамерикански сладкиш, за да издържа семейството си. Роден и израснал в Морено заедно с петима братя, той започва да играе футбол в местния клуб Лос Алконес, на няколко пресечки от дома си.

Първите си години прекарва в усъвършенстване на уменията си на пустеещите терени в квартала, преди да се премести във Вия Луро Норте. На 14 години Риверо е привлечен от скаутите на Ривър Плейт, а през 2022 г. защитникът заявява за официалния сайт на клуба: „Ние сме много скромни и трудолюбиви. Най-голямото ми желание е да видя семейството си добре. Искам майка ми, баща ми и братята ми да имат всичко, което заслужават. Благодарение на тях съм тук, боря се всеки ден“.

През 2024 г., година след като подписва първия си професионален договор с Ривър, треньорът Мартин Демикелис привлича Лаутаро Риверо в първия отбор на клуба, но там той не успява да се наложи и е взето решение да бъде даден под наем на Сентрал Кордоба, където да натрупа възможно най-много мачове. И така се случва!

През сезон 2024 - 2025 той се отличава като един от най-добрите централни защитници в аржентинското първенство, така че през лятото Демикелис го „връща“. Преди да бъде повикан отново в Ривър Плейт, Риверо натрупва 30 мача, отбелязвайки два гола и давайки една асистенция. Едно представяне, което впечатлява и Скалони, който решава да му даде шанс и в националния отбор.

Снимки: Gettyimages

