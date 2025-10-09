Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бока Хуниорс
  3. Почина треньорът на Бока Хуниорс

Почина треньорът на Бока Хуниорс

  • 9 окт 2025 | 09:50
  • 2525
  • 0

Старши треньорът на Бока Хуниорс Мигел Анхел Русо почина в сряда на 69-годишна възраст след дълга битка с рака, съобщиха от аржентинския клуб.

Русо, който беше под домашно лечение след няколко болнични престоя в последните месеци, беше принуден да се оттегли от ежедневните си треньорски задължения поради заболяването си. Той обаче беше активно ангажиран с отбора въпреки влошаващото му се здраве, поддържайки тесен контакт с колегите си и ръководството на клуба.

Аржентинският специалист имаше три периода начело на Бока Хуниорс, като изведе тима до трофея в Копа Либертадорес през 2007 година и спечели титлата на Аржентина през 2020-а, преди да го води и на Световно клубно първенство тази година. Извън своята родина Русо е заемал треньорски постове в Универсидад де Чили, испанския Саламанка, мексиканския Атлетико Морелия, както и позиции в Алианса Лима, Серо Портеньо, Милионариос и Ал Насър от Саудитска Арабия. Бивш футболист на Естудиантес, Русо записа над 400 мача за клуба, спечелвайки две национални титли.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Преместиха контрола на Аржентина от Чикаго на стадиона на Интер Маями

Преместиха контрола на Аржентина от Чикаго на стадиона на Интер Маями

  • 9 окт 2025 | 10:05
  • 262
  • 0
Тухел потвърди, че Кейн пропуска квалификацията с Уелс

Тухел потвърди, че Кейн пропуска квалификацията с Уелс

  • 9 окт 2025 | 08:28
  • 545
  • 1
Белами: Ще се опитаме да покажем най-добрата си версия

Белами: Ще се опитаме да покажем най-добрата си версия

  • 9 окт 2025 | 08:22
  • 616
  • 0
Лапорта изрази задоволство от одобрението за мача в САЩ

Лапорта изрази задоволство от одобрението за мача в САЩ

  • 9 окт 2025 | 08:01
  • 2770
  • 5
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 6325
  • 1
Куман смята, че Барселона ще има неспортсменско предимство в САЩ

Куман смята, че Барселона ще има неспортсменско предимство в САЩ

  • 9 окт 2025 | 06:32
  • 3693
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 11952
  • 6
Световните квалификации се завръщат с осем мача

Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 6325
  • 1
Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

Кой какво каза след дербито от Евролигата Апоел - Макаби в "Арена София"

  • 9 окт 2025 | 09:34
  • 1351
  • 5
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 18933
  • 41
Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

Нови 5 интригуващи битки в Евролигата тази вечер

  • 9 окт 2025 | 07:07
  • 2672
  • 0
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 14920
  • 14