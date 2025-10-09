Почина треньорът на Бока Хуниорс

Старши треньорът на Бока Хуниорс Мигел Анхел Русо почина в сряда на 69-годишна възраст след дълга битка с рака, съобщиха от аржентинския клуб.

Русо, който беше под домашно лечение след няколко болнични престоя в последните месеци, беше принуден да се оттегли от ежедневните си треньорски задължения поради заболяването си. Той обаче беше активно ангажиран с отбора въпреки влошаващото му се здраве, поддържайки тесен контакт с колегите си и ръководството на клуба.

El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo.



Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este… pic.twitter.com/czsB6lmNnq — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 8, 2025

Аржентинският специалист имаше три периода начело на Бока Хуниорс, като изведе тима до трофея в Копа Либертадорес през 2007 година и спечели титлата на Аржентина през 2020-а, преди да го води и на Световно клубно първенство тази година. Извън своята родина Русо е заемал треньорски постове в Универсидад де Чили, испанския Саламанка, мексиканския Атлетико Морелия, както и позиции в Алианса Лима, Серо Портеньо, Милионариос и Ал Насър от Саудитска Арабия. Бивш футболист на Естудиантес, Русо записа над 400 мача за клуба, спечелвайки две национални титли.

Hasta siempre, Miguel querido.



El Club Estudiantes de La Plata lamenta con profundo pesar el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, hijo pródigo y gloria futbolística de nuestra institución.



Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este doloroso momento. pic.twitter.com/hU44H0a8dS — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 8, 2025

