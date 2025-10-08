Звезда на Рома е готов да играе за Италия, ако Скалони продължи да го пренебрегва

Една от звездите на Рома - Матиас Соуле, е готов да играе за националния отбор на Италия, ако Аржентина не предприеме стъпки да го повика, разкри агентът на офанзивния халф.

22-годишният Соуле е роден и израснал в Аржентина, но има италиански корени, което му позволи да придобие италианско гражданство. Той се намира на Апенините, откакто се присъедини към младежкия отбор на Ювентус през януари 2020 година, като прекара период под наем във Фрозиноне, преди да осъществи трансфер в Рома през 2024 година на стойност 25,6 милиона евро плюс бонуси.

„Той работи за повиквателна в националния отбор и е един от малкото млади аржентински таланти, които все още не са получили нито една минута игрово време“, заяви агентът Мартин Гуастадизено пред LaRoma24.it.

🇮🇹🇦🇷 Soule could be called up by Italy



His agent:

🗣️ “Matias is Italian-Argentine… everything is on the table right now. If the situation with Argentina doesn’t progress, he can be called up by Italy.”



SportMediaset reports he’s seriously considering it now. pic.twitter.com/rwCHMYsdxd — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 7, 2025

„Соуле се превръща в лидер в голям клуб като Рома и заслужава шанс. Знаем, че Аржентина има много играчи на тази позиция, но предвид постоянството в представянето му, Матиас трябва да получи тази възможност. Мечтата му е да играе на Световно първенство. Той е италиано-аржентинец и не знам какво може да се случи, ако ситуацията с Аржентина не се промени", каза още Гуастадизено.

Соуле направи много силен старт на сезона в Рома, допринасяйки с три гола и две асистенции в шест мача за първото място на "вълците" в класирането.

„Няма да забравя критиките, които получи миналия сезон, когато само след два месеца някои вестници писаха, че той е новият Хуан Итурбе. Видях момче, което не се обезсърчи, след като пропусна дузпа. Той надъха съотборниците си, след като вкара срещу Фиорентина, и се превръща в лидер на този отбор. Матиас иска да помогне на Рома да се пребори за участие в Шампионската лига“, продължи агентът.

„Трябва да благодарим на Клаудио Раниери, че му даде толкова много увереност миналия сезон, помагайки му да израства с всеки мач. Джан Пиеро Гасперини е един от най-добрите треньори в Италия и резултатите от тази работа се виждат", добави Гуастадизено.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages