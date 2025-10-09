Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нотингам Форест
  3. Все още няма да посочват изхода на Постекоглу

Все още няма да посочват изхода на Постекоглу

  • 9 окт 2025 | 03:07
  • 263
  • 0
Все още няма да посочват изхода на Постекоглу

Ръководството на Нотингам Форест ще остави на работа Ангелос Постекоглу и за следващия си мач срещу Челси от Премиър лийг, пише Daily Mail.

Австралиецът бе назначен на поста мениджър в началото на септември, но няма победа в седем поредни мача и това вече доведе до слухове за раздяла между двете страни.

Ще има ли нов рекорд за най-бързо уволнение в Премиър лийг
Ще има ли нов рекорд за най-бързо уволнение в Премиър лийг

Според информацията на Daily Mail, Постекоглу ще проведе среща с клубния собственик Евангелос Маринакис по време на паузата за мачове на национални отбори. Към момента гръцкият бизнесмен няма намерение да се разделя с австралиеца и той ще получи поне още един мач начело на Форест.

В Англия твърдят, че Маринакис харесва стила на Марко Силва, който в момента е мениджър на Фулъм и компенсацията за негово привличане ще бъде голяма. Португалецът обаче е с изтичащ договор и може да пристигне свободен на "Сити Граунд" през следващото лято.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Де Йонг с негативно мнение за американския мач на Барса

Де Йонг с негативно мнение за американския мач на Барса

  • 9 окт 2025 | 03:33
  • 407
  • 0
Ливърпул и Юнайтед искат бранител на Байерн

Ливърпул и Юнайтед искат бранител на Байерн

  • 8 окт 2025 | 23:48
  • 1161
  • 0
 Ратклиф смята да даде на Аморим три сезона!

 Ратклиф смята да даде на Аморим три сезона!

  • 8 окт 2025 | 23:24
  • 1161
  • 0
Балотели тренира деца и чака нови възможности

Балотели тренира деца и чака нови възможности

  • 8 окт 2025 | 22:36
  • 1227
  • 0
Играч на Комо е най-добрият млад играч в Серия А

Играч на Комо е най-добрият млад играч в Серия А

  • 8 окт 2025 | 22:29
  • 1222
  • 0
Кукурея с положително мнение за испанския мач в САЩ

Кукурея с положително мнение за испанския мач в САЩ

  • 8 окт 2025 | 21:29
  • 1461
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

Макаби спечели дербито с Апоел след страхотна битка от Евролигата в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 23:03
  • 9193
  • 9
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 11203
  • 30
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 10226
  • 13
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 12787
  • 23
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 16713
  • 60
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 49221
  • 71