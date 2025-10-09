Все още няма да посочват изхода на Постекоглу

Ръководството на Нотингам Форест ще остави на работа Ангелос Постекоглу и за следващия си мач срещу Челси от Премиър лийг, пише Daily Mail.

Австралиецът бе назначен на поста мениджър в началото на септември, но няма победа в седем поредни мача и това вече доведе до слухове за раздяла между двете страни.

Според информацията на Daily Mail, Постекоглу ще проведе среща с клубния собственик Евангелос Маринакис по време на паузата за мачове на национални отбори. Към момента гръцкият бизнесмен няма намерение да се разделя с австралиеца и той ще получи поне още един мач начело на Форест.

В Англия твърдят, че Маринакис харесва стила на Марко Силва, който в момента е мениджър на Фулъм и компенсацията за негово привличане ще бъде голяма. Португалецът обаче е с изтичащ договор и може да пристигне свободен на "Сити Граунд" през следващото лято.