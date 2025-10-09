Тонали не затваря вратата за свое завръщане в Серия “А”

Полузащитникът на Нюкасъл Сандро Тонали коментира възможността в бъдеще да се завърне в Серия "А", където игра първо за родния си клуб Бреша, а след това и за Милан.

“Никога не знаеш какво ще се случи, така че казвам на всички, че това е възможно. Не затварям вратата за Италия, все пак това е моята страна. Може би не сега, защото съм напълно щастлив в Нюкасъл. Но това е родното ми първенство и то става все по-добро, а нивото на отборите се покачва”, заяви пред Vivo Azzurro Тонали, който коментира по следния начин думите на легендарния Пол Скоулс, който го определи за най-добрия халф в Премиър лийг в момента: “Всеки път, в който получавам комплименти от славни бивши футболисти, оставам изненадан, но винаги се чувствам приятно”.

🗣️ Tonali spoke to @VivoAzzurroTV: "I’m not closing the door on a possible return to Serie A." pic.twitter.com/glAlqT0XfP — Milan Posts (@MilanPosts) October 9, 2025

Италианският национал също така беше попитан с какво е допринесъл Дженаро Гатузо за “Скуадра адзура” след назначаването си като селекционер. “Той ни кара да изпитваме голяма принадлежност към националната фланелка. Интензитетът на тренировките е висок, а желанието ни да се тренираме е огромно. В миналото изпадахме в безизходица и сами си създавахме проблеми, когато първи допускахме гол, но вече си възвърнахме куража”, отговори Тонали, който разказа и любопитна история от своето детство: “Бяха ми подарили чаша със снимки на Гатузо, когато бях дете. В продължение на 4-5 години всеки ден я използвах по време на закуска. Един ден обаче се случи злополука, така че трябваше да я лепя наново парче по парче, но все още я пазя”.

Tonali is being coached by his idol ❤️🇮🇹



🗣️ “When I was a kid they gifted me a mug with photos of Gattuso on it. I used it at breakfast every day for 4-5 years. Then one day a disaster happened… I had to glue it back together piece by piece. I still have it.”



Via Azzurri Live pic.twitter.com/XhQW85wfd5 — Italian Football TV (@IFTVofficial) October 9, 2025

