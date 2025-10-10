Популярни
Монтела и вратар за 30 милиона евро говорят преди мача с България
Може ли някой да отмъкне Ръсел от Мерцедес?

  • 10 окт 2025 | 18:30
  • 452
  • 0

Новият договор на Джордж Ръсел с Мерцедес изглежда сигурен, но все още не е факт и британската звезда във Формула 1 може да погледне в друга посока.

Според бившия шеф на Хаас във Формула 1 Гюнтер Щайнер опашкарят Алпин има шанс да привлече Ръсел, който вече има две победи този сезон – в Канада и Сингапур.

В Германия: Хорнър може да оглави Ферари
В Германия: Хорнър може да оглави Ферари

Настоящият договор на Ръсел с Мерцедес изтича в края на 2025 година, а след победата на Джордж в Сингапур Тото Волф обясни, че трябва да имаме малко търпение преди новият контракт на първия му пилот да стане факт. Дали обаче всички ще са толкова търпеливи, въпреки че предположението на Щайнер звучи особено екзотично?

„Мисля, че Джордж е отлична форма – обясни Щайнер в подкаста The Red Flags. – Ако той се реши да си тръгне, мисля, че ще се намери място за него другаде. И тук става дума за Алпин, може би там ще му кажат: „Хей, ако си на пазара…“, всеки иска да привлече пилот от такъв калибър.

„Повечето отбори вече са с ясни състави за догодина, но все някой ще намери решение, ако Джордж е достатъчно смел и иска да играе твърдо.

В Ред Бул отново са отказали да продадат Рейсинг Булс
В Ред Бул отново са отказали да продадат Рейсинг Булс

„Нито Мерцедес, нито Джордж имат голямо предимство в преговорите един с друг. Но мисля, че Джордж е в по-силната позиция, тъй като ако напусне, кой ще заеме мястото му?“

Пирели ще промени най-меките сликове заради Верстапен
Пирели ще промени най-меките сликове заради Верстапен
