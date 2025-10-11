Популярни
Щайнер с интересна теория за грешките на Макларън в бокса

  • 11 окт 2025 | 08:19
  • 499
  • 0

В последните три състезания отборът на Макларън допусна три доста значими грешки в пит-лейна, които доведоха до бавни стопове за Ландо Норис на „Монца“ и в Баку и за Оскар Пиастри в Сингапур.

Бившият ръководител на тима на Хаас Гюнтер Щайнер коментира тези три поредни неточности и сподели теорията си, че те са в резултат на загубата на увереност от страна на механиците на Макларън. Ексцентричният италианец също така опроверга теорията на шефа на Макларън Андреа Стела, че те се дължат на проблеми с оборудването на британския тим.

Гюнтер Щайнер към Макларън: Подкрепете Пиастри!
Гюнтер Щайнер към Макларън: Подкрепете Пиастри!

„Знаете ли защо става така? Защото сега механиците губят увереност – каза Щайнер в подкаста Red Flags. – Всичко идва от увереността. Пит-стопът не зависи от работата, всичко е тук (посочва главата си), всичко е психологическо. Ако направиш един бавен стоп, най-добре е да го забравиш. Ако се фокусираш прекалено много върху него и започнеш да мислиш как това да не се повтаря, тогава грешките се повтарят. Понякога трябва да загърбиш нещата. Грешки се случват, но трябва да се продължи напред.

„За един пит-стоп е нужно правилното оборудване, но то ти дава една или максимум две десети. Всички механици, те тренират усилено, разпределението на задачите там е еднакво и всеки прави едно и също всеки път. Всичко друго е увереност.

„Има го и фактора на пилота, дали ще спре точно там, където трябва, защото това също може да доведе до забавяне, понеже механиците ще трябва да се местят. Но всичко останало е практика, всички стопове трябва да са еднакви. Тези механици са добри, говорим за секунди, а не за минути, ако нещо се обърка. Едно грешно движение, обикновено е това, не е фокусът или концентрацията, когато мислиш за нещо други, допускаш грешки“, добави още Щайнер.

Снимки: Imago

