Ред Бул ще продължи да развива RB21

Техническият директор на Ред Бул Пиер Ваше потвърди пред racingnews365.com, че, за разлика от своите преки съперници, Биковете не са приключили с развитието на RB21, което ще продължи и в последните шест кръга за сезон 2025 във Формула 1.

Тимът от Милтън Кийнс въведе новости по колата си в два от последните три уикенда, а най-голямата промяна беше свързана с новия под, който дебютира на „Монца“. Той придаде аеродинамична стабилност на RB21, която позволи на Макс Верстапен да се върне в битката за титлата, записвайки две победи в Италия и Азербайджан и едно второ място в Сингапур.

Освен това Ред Бул се доближи до Мерцедес и Ферари в битката за втората позиция в конструкторския шампионат. В нея Сребърните стрели са начело с 325 точки, Ферари е с 298, а Ред Бул с 290.

„Ще имаме още неща – каза Ваше. – Не в следващото състезание (САЩ), но малко по-късно. Битката в конструкторския шампионат не е приключила за нас, тя е много важна. Философията на този тим, откакто той участва в световния шампионат, е никога да не се предава.



„Ние направихме малко компромиси в началото на годината. Но с нашия начин на работа, винаги е така. Закъсняваме с развитието, закъсняваме със завършването на следващата кола. Така работи нашата система и ние се възползваме от нея тази година. Може би ние се различаваме от другите в начина, по който работим, но разполагаме с много голям производствен капацитет, в това сме добри.



„Не мисля, че това късно развитие се отразява на работата ни по колата за догодина. Трябва да сме наясно, че върху нещата, които получаваме сега, се работи от много време насам, не е от вчера“, добави още техническият директор на Ред Бул.

