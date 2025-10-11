Популярни
  3. Монтела направи подарък на Валери Божинов

Монтела направи подарък на Валери Божинов

  • 11 окт 2025 | 08:00
Монтела направи подарък на Валери Божинов
Слушай на живо: България - Турция

Селекционерът на националния отбор на Турция Винченцо Монтела се срещна с Валери Божинов и му направи специален подарък, видя Sportal.bg. Един от големите голмайстори на Апенините през последните 30 години подари две фланелки на звездите на тима Хакан Чалханоолу и Кенан Йълдъз , които се бяха подписали специално за българина.

Очаква се именно те двамата да бъдат сред най-големите заплахи за защитата на “лъвовете” в днешната световна квалификация на “Васил Левски”. Бившите нападатели прекараха около един час заедно в хотел Хилтън, където южните ни съседи да отседнали. Те си припомниха сблъсъците един срещу друг и времената, когато се подвизаваха в калчото, като разбира си говореха и за националните отбори.

Монтела и Божинов са познати още от времето, когато италианският специалист защитаваше цветовете на Рома в началото на века, а бившият български нападател започваше своята професионална кариера в Лече.

Както е известно, срещата между България и Турция е тази вечер от 21:45 часа, като двата отбора търсят победата поради различни причини.

Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!
Монтела ни се закани: България има способни играчи, но ще променим статистиката!
