Мартинес за Роналдо: Той винаги е гладен

Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес се изрази с висока оценка за капитана на отбора и свой топ нападател Кристиано Роналдо.

🗣️ Roberto Martinez on what makes Cristiano Ronaldo unique. "In my career, I have worked with many geniuses. They all have elite brains. But with Cristiano Ronaldo, he never loses the hunger. Normally, a player, when they win or achieve something, the next morning they don't have… pic.twitter.com/PCw7IJWAQW — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 8, 2025

“Работил съм с много гении. Те имат елитни мозъци. Но уникалното при Роналдо е, че той винаги е гладен. Обикновено футболистите, които са постигнали нещо, не са толкова гладни на следващата сутрин. Никога не съм виждал това при Роналдо. За него следващата сутрин е възможност да стане по-силен и да спечели отново. Това е уникално”, сподели Мартинес.

Cristiano with Roberto Martinez at the Portugal Football Summit.pic.twitter.com/XWuKInRynk — Al Nassr Zone (@TheNassrZone) October 8, 2025

Кристиано Роналдо продължава да гони уникалното постижение, до което вече е съвсем близо — да отбележи 1 000 гола по време на професионалната си кариера.

Тази седмица, на 11-и октомври (събота), на Португалия предстои да играе с Ейре в квалификация за Мондиал 2026 г., по време на която Роналдо ще може да се доближи още малко до целта си.