  Мартинес за Роналдо: Той винаги е гладен

  • 9 окт 2025 | 05:43
  • 184
  • 0
Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес се изрази с висока оценка за капитана на отбора и свой топ нападател Кристиано Роналдо.

“Работил съм с много гении. Те имат елитни мозъци. Но уникалното при Роналдо е, че той винаги е гладен. Обикновено футболистите, които са постигнали нещо, не са толкова гладни на следващата сутрин. Никога не съм виждал това при Роналдо. За него следващата сутрин е възможност да стане по-силен и да спечели отново. Това е уникално”, сподели Мартинес.

Кристиано Роналдо продължава да гони уникалното постижение, до което вече е съвсем близо — да отбележи 1 000 гола по време на професионалната си кариера.

Тази седмица, на 11-и октомври (събота), на Португалия предстои да играе с Ейре в квалификация за Мондиал 2026 г., по време на която Роналдо ще може да се доближи още малко до целта си.

