Палиня: Националният отбор никога не е бил по-обединен

  • 7 окт 2025 | 22:23
Палиня: Националният отбор никога не е бил по-обединен

Халфът на националния отбор на Португалия Жоао Палиня заяви, че тимът никога в миналото не е бил толкова обединен и мотивиран. Футболистът на Тотнъм направи това преди световните квалификации с Ейре и Унгария.

"Мисля, че минаваме през много позитивен период. В последно време спечелихме Лигата на нациите и постигнахме някои важни победи, като това носи голяма увереност. Днес, като гледаме около нас, виждаме самочувствието на всички съотборници. Винаги сме имали качество, но отборният дух и обединението са по-големи от преди. Може би точно това ни е липсвало в определени моменти. Усещам, че тимът е единен, с огромно желание да печели трофеи. Много сме мотивирани, не само играчите, но и целият щаб. Това е голямата ни сили днес", сигурен е дефанзивният халф, който до лятото бе футболист на Байерн (Мюнхен)

