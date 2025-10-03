Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия
  3. Мартинес: Продължаваме да надграждаме, младите трябва да се възползват от шансовете си

Мартинес: Продължаваме да надграждаме, младите трябва да се възползват от шансовете си

  • 3 окт 2025 | 14:58
  • 155
  • 0
Мартинес: Продължаваме да надграждаме, младите трябва да се възползват от шансовете си

Националният селекционер на Португалия Роберто Мартинес обяви имената за мачовете с Ирландия и Унгария и заяви, че младите играчи не са оставени извън отбора и че процесът на тяхната интеграция „е ясен“. Испанецът беше попитан за младите Кенда и Мора на пресконференцията за обявяване на състава за мачовете с Ирландия и Унгария, квалификации за Световното първенство през 2026 г., и какво означава да ги остави извън отбора.

„Целта беше да добавим, използвахме 32 играчи в Лигата на нациите и сега продължаваме с надграждането. Играчи като Матеув Фернандеш, Мартим Фернандеш, Родриго Мора и Жовани Кенда... Те не остават извън отбора... защото за нас те трябва да покажат отговорност и да използват сцената на младежкия отбор до 21 години, за да влязат в националния отбор, както вече се случи с Жоао Невеш, Франсиско Консейсао, Нуно Тавареш, Ренато Вейга, които се появиха на сцената на младежкия отбор до 21 години. Септемврийският лагер беше добър за Матеуш Фернандеш, Куенда, Мора, те отговарят много добре на отговорността и показват какво могат да дадат на националния отбор. Говорите за много конкурентен и много качествен национален отбор. Процесът е много ясен“, каза той.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Гатузо повика двама дебютанти за мачовете с Италия и Израел, Габия и Кристанте се завръщат

Гатузо повика двама дебютанти за мачовете с Италия и Израел, Габия и Кристанте се завръщат

  • 3 окт 2025 | 15:39
  • 343
  • 0
„Моят отбор“ с Пепи Виденов: различният поглед към Фентъзи футбола

„Моят отбор“ с Пепи Виденов: различният поглед към Фентъзи футбола

  • 3 окт 2025 | 15:16
  • 328
  • 0
Чаби Алонсо: И преди е имало огън по мен след загуба в дерби, нито един играч не е отказвал да играе на различен пост

Чаби Алонсо: И преди е имало огън по мен след загуба в дерби, нито един играч не е отказвал да играе на различен пост

  • 3 окт 2025 | 15:15
  • 1013
  • 0
Тухел обяви причината Белингам отново да не е повикан в националния отбор

Тухел обяви причината Белингам отново да не е повикан в националния отбор

  • 3 окт 2025 | 15:07
  • 688
  • 0
Турция с всичките си големи звезди срещу България

Турция с всичките си големи звезди срещу България

  • 3 окт 2025 | 14:55
  • 2662
  • 0
Де ла Фуенте поиска пълна концентрация срещу Грузия и България и обясни за казуса с Ямал

Де ла Фуенте поиска пълна концентрация срещу Грузия и България и обясни за казуса с Ямал

  • 3 окт 2025 | 14:23
  • 875
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

Веласкес: Понякога не само имаме проблем с избора на стартови 11, но и кои да попаднат в групата

  • 3 окт 2025 | 16:11
  • 1886
  • 2
Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

Александър Димитров върна Турицов в националния отбор, но не повика титуляр на Левски за мачовете с Турция и Испания

  • 3 окт 2025 | 10:40
  • 21971
  • 75
Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 10122
  • 24
Турция с всичките си големи звезди срещу България

Турция с всичките си големи звезди срещу България

  • 3 окт 2025 | 14:55
  • 2662
  • 0
Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

Испания обяви състава си за домакинството на България, една от големите звезди и капитанът липсват

  • 3 окт 2025 | 12:41
  • 6574
  • 8
Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

Никола Цолов с първи тест с кола от Формула 2

  • 3 окт 2025 | 11:08
  • 4803
  • 6