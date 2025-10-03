Мартинес: Продължаваме да надграждаме, младите трябва да се възползват от шансовете си

Националният селекционер на Португалия Роберто Мартинес обяви имената за мачовете с Ирландия и Унгария и заяви, че младите играчи не са оставени извън отбора и че процесът на тяхната интеграция „е ясен“. Испанецът беше попитан за младите Кенда и Мора на пресконференцията за обявяване на състава за мачовете с Ирландия и Унгария, квалификации за Световното първенство през 2026 г., и какво означава да ги остави извън отбора.

„Целта беше да добавим, използвахме 32 играчи в Лигата на нациите и сега продължаваме с надграждането. Играчи като Матеув Фернандеш, Мартим Фернандеш, Родриго Мора и Жовани Кенда... Те не остават извън отбора... защото за нас те трябва да покажат отговорност и да използват сцената на младежкия отбор до 21 години, за да влязат в националния отбор, както вече се случи с Жоао Невеш, Франсиско Консейсао, Нуно Тавареш, Ренато Вейга, които се появиха на сцената на младежкия отбор до 21 години. Септемврийският лагер беше добър за Матеуш Фернандеш, Куенда, Мора, те отговарят много добре на отговорността и показват какво могат да дадат на националния отбор. Говорите за много конкурентен и много качествен национален отбор. Процесът е много ясен“, каза той.

Снимки: Gettyimages