Довбик съжалява, че не е изпълнил и третата дузпа срещу Лил

Нападателят на Рома Артьом Довбик съжалява, че не е изпълнил и третата дузпа срещу Лил (0:1) в Лига Европа, след като пропусна първите две. Той направи това признание на лагера на украинския национален отбор.

"Най-голямото ми съжаление е, че не опитах да изпълня и третия път. Наистина, не се шегувам. Съжалявам най-много за това. Не знам дали щях да вкарам, но трябваше да взема топката, в това съм убеден", каза нападателят, цитиран от "Гадзета дело Спорт".

Третият удар също бе пропуснат, но от аржентинеца Матиас Соуле.

"Това срещу Лил бе неприятен момент от кариерата ми и е първи за мен на това ниво. След това не сме говорили за факта, че пропуснахме три дузпи. Анализирахме по-задълбочено провеждането на мача. Двубоят беше труден, а ние не играхме на обичайното за нас ниво”, добави нападателят, цитиран от БТА.

След трите пропуснати дузпи треньорът на Рома Гасперини призна, че никога не е виждал нещо подобно в дългата си кариера.