Рома отложи преговорите за подновяването на договора на Дибала

Бъдещето на Пауло Дибала в Рома остава под въпрос, след като ръководството на клуба на този етап отложи преговорите за подновяване на договора му. Оттам не смятат подновяването на договора на аржентинеца за непосредствен приоритет, съобщава Sky Sport.

Ръководството на римските "вълци" първо иска да оцени способността на номер 21 да осигури постоянство както във физическо, така и в техническо отношение. След няколко сезона, засегнати от контузии, в Рома смятат, че е изключително важно да се разбере дали Дибала може да поддържа постоянство в изявите си в средносрочен и дългосрочен план. Подновяването, ако дискусиите бъдат започнати, би довело и до значителен финансов ангажимент, поради което клубът предпочита да действа предпазливо.

Снимки: Gettyimages