Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рома
  3. Президентът на Рома: Много ми харесва този състав, а Гасперини е фантастичен

Президентът на Рома: Много ми харесва този състав, а Гасперини е фантастичен

  • 8 окт 2025 | 21:25
  • 373
  • 0

Президентът на Рома Дан Фридкин изрази задоволството си от силното начало на сезона за “вълците” в Серия "А", като засипа с комплименти новия наставник на тима Джан Пиеро Гасперини. “Джалоросите”, които са втори в класирането, имат 15 точки от 18 възможни, като са с равен актив с лидера Наполи.

“Ние сме само в началото, но наистина ми харесва този състав на Рома, като имаме много големи надежди и доста добри усещания предвид петте победи от шест мача. Вярно е, че сме първи, но пътят е дълъг. Вярвам в нашия треньор, в неговата работа, в целия отбор и във всички наши усилия. Гасперини е фантастичен и неговата работна етика е невероятна. Той се труди усърдно и изисква много от тима, като е много сериозен във всичко, което прави. Неговият тренировъчен стил много ни подхожда. С Гасп често си говорим и работим в близко сътрудничество. Няма как да сме по-щастливи за това, че той е при нас”, коментира Дан Фридкин по време на събранието на Европейската клубна асоциация в Рим.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кукурея с положително мнение за испанския мач в САЩ

Кукурея с положително мнение за испанския мач в САЩ

  • 8 окт 2025 | 21:29
  • 535
  • 0
Салах се погрижи да класира Египет на Световното първенство

Салах се погрижи да класира Египет на Световното първенство

  • 8 окт 2025 | 21:00
  • 2603
  • 0
Наполи потвърди контузиите на двама от своите титуляри

Наполи потвърди контузиите на двама от своите титуляри

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 704
  • 0
Бранител на Реал Мадрид призна, че е обмислял да спре с футбола

Бранител на Реал Мадрид призна, че е обмислял да спре с футбола

  • 8 окт 2025 | 20:15
  • 1650
  • 0
Кабо Верде пропусна първия си шанс да се класира на Мондиал 2026 в голово шоу със странни ситуации

Кабо Верде пропусна първия си шанс да се класира на Мондиал 2026 в голово шоу със странни ситуации

  • 8 окт 2025 | 20:00
  • 2991
  • 1
Историческо: Ла Лига потвърди, че Виляреал - Барселона ще се играе в Маями

Историческо: Ла Лига потвърди, че Виляреал - Барселона ще се играе в Маями

  • 8 окт 2025 | 20:00
  • 5608
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Страхотна битка от Евролигата в "Арена София", начало на второто полувреме

Страхотна битка от Евролигата в "Арена София", начало на второто полувреме

  • 8 окт 2025 | 22:12
  • 4093
  • 2
Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

Венци Стефанов: Празни приказки, явно някой търси успокоение на своята съвест

  • 8 окт 2025 | 20:35
  • 6106
  • 12
Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

Филипов: Бати Венци е изнервен, защо ли? Не хвърляй кал по клуб, който винаги е бил за честната игра

  • 8 окт 2025 | 19:42
  • 6833
  • 9
Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

Матей Казийски в Block Out: Много се радвам, че пак съм в България

  • 8 окт 2025 | 15:49
  • 10281
  • 20
София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все по-близо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 14462
  • 45
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 45965
  • 60