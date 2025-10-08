Президентът на Рома: Много ми харесва този състав, а Гасперини е фантастичен

Президентът на Рома Дан Фридкин изрази задоволството си от силното начало на сезона за “вълците” в Серия "А", като засипа с комплименти новия наставник на тима Джан Пиеро Гасперини. “Джалоросите”, които са втори в класирането, имат 15 точки от 18 възможни, като са с равен актив с лидера Наполи.

“Ние сме само в началото, но наистина ми харесва този състав на Рома, като имаме много големи надежди и доста добри усещания предвид петте победи от шест мача. Вярно е, че сме първи, но пътят е дълъг. Вярвам в нашия треньор, в неговата работа, в целия отбор и във всички наши усилия. Гасперини е фантастичен и неговата работна етика е невероятна. Той се труди усърдно и изисква много от тима, като е много сериозен във всичко, което прави. Неговият тренировъчен стил много ни подхожда. С Гасп често си говорим и работим в близко сътрудничество. Няма как да сме по-щастливи за това, че той е при нас”, коментира Дан Фридкин по време на събранието на Европейската клубна асоциация в Рим.

