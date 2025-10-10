Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Дукати обяви заместника на Маркес за Гран При на Австралия

Дукати обяви заместника на Маркес за Гран При на Австралия

  • 10 окт 2025 | 13:56
  • 368
  • 0

Отборът на Дукати в MotoGP очаквано избра Микеле Пиро за заместник на контузения Марк Маркес за предстоящата следващата седмица Гран При на Австралия.

Както и звестно световният шампион ще пропусне минимум следващите два старта в Австралия и Малайзия заради контузията, която получи в Индонезия в неделя. Според правилника от Дукати не са длъжни да използват резервен пилот на „Филип Айлънд“, но все пак такъв ще има и това ще бъде тестовият пилот на италианската марка Микеле Пиро.

Световният шампион Марк Маркес аут от следващите два старта в MotoGP
Световният шампион Марк Маркес аут от следващите два старта в MotoGP

Италианецът е част от лагера на Дукати от 2013 година насам и през годините има участия в общо 51 старта като заместник или с „уайлд кард“ с марката от Борго Панигале. Най-доброто класиране в кариерата на Пиро е четвъртото място, което той завоюва под проливния дъжд във Валенсия през 2018 година, когато той старта на „Рикардо Тормо“ с „уайлд кард“.

За последно Пиро застана на стартовата решетка в MotoGP в края на миналия сезон, когато замени Фабио Ди Джанантонио в състава на VR46 Дукати за Гран При на Барселона. Тогава той завърши на 20-то място.

На този етап няма потвърждение кой ще бъде заместникът на Маркес в Малайзия, но почти сигурно това отново ще бъде Пиро, който на „Филип Айлънд“ идната неделя трябва да отпразнува своя старт №70 в MotoGP.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Голямата цел на Кале Рованпера е Формула 1

Голямата цел на Кале Рованпера е Формула 1

  • 10 окт 2025 | 08:31
  • 2022
  • 0
Ожие обеща на Рованпера да го гледа в пистовите състезания

Ожие обеща на Рованпера да го гледа в пистовите състезания

  • 9 окт 2025 | 18:42
  • 1591
  • 0
Кои са най-бързите пилоти във Формула 1?

Кои са най-бързите пилоти във Формула 1?

  • 9 окт 2025 | 18:26
  • 2637
  • 1
Бивш пилот във Формула 1 остана без шофьорска книжка

Бивш пилот във Формула 1 остана без шофьорска книжка

  • 9 окт 2025 | 18:19
  • 3080
  • 0
Мика Хакинен предрече преди 2 години успехите на Макларън

Мика Хакинен предрече преди 2 години успехите на Макларън

  • 9 окт 2025 | 15:50
  • 1467
  • 0
Джони Хърбърт: Бронята на Пиастри започва да се пропуква

Джони Хърбърт: Бронята на Пиастри започва да се пропуква

  • 9 окт 2025 | 14:55
  • 1961
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

ЦСКА и още 7 клуба печелят, а Левски, Локо (Пд) и Черно море губят при изваждане на Спартак (Вн) от елита

  • 10 окт 2025 | 14:09
  • 5639
  • 5
Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

Стоичков обяви огромен футболен проект и се обърна към шеф на Левски: Поздравления! Направил си нещо уникално

  • 10 окт 2025 | 11:57
  • 27178
  • 23
Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

Труден тест за младежите в дебюта на Тодор Янчев

  • 10 окт 2025 | 08:00
  • 12134
  • 5
Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

Карлос Насар постави световен рекорд за 13-и път

  • 10 окт 2025 | 09:57
  • 6647
  • 20
Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

Турки Ал-Шейх с нови разяснения за мистериозния инвеститор, който иска да купи Манчестър Юнайтед

  • 10 окт 2025 | 09:52
  • 8288
  • 10
Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

Интересен тест за Везенков и Олимпиакос в Евролигата

  • 10 окт 2025 | 07:00
  • 6562
  • 2