Дукати обяви заместника на Маркес за Гран При на Австралия

Отборът на Дукати в MotoGP очаквано избра Микеле Пиро за заместник на контузения Марк Маркес за предстоящата следващата седмица Гран При на Австралия.

Както и звестно световният шампион ще пропусне минимум следващите два старта в Австралия и Малайзия заради контузията, която получи в Индонезия в неделя. Според правилника от Дукати не са длъжни да използват резервен пилот на „Филип Айлънд“, но все пак такъв ще има и това ще бъде тестовият пилот на италианската марка Микеле Пиро.

Световният шампион Марк Маркес аут от следващите два старта в MotoGP

Италианецът е част от лагера на Дукати от 2013 година насам и през годините има участия в общо 51 старта като заместник или с „уайлд кард“ с марката от Борго Панигале. Най-доброто класиране в кариерата на Пиро е четвъртото място, което той завоюва под проливния дъжд във Валенсия през 2018 година, когато той старта на „Рикардо Тормо“ с „уайлд кард“.

За последно Пиро застана на стартовата решетка в MotoGP в края на миналия сезон, когато замени Фабио Ди Джанантонио в състава на VR46 Дукати за Гран При на Барселона. Тогава той завърши на 20-то място.

На този етап няма потвърждение кой ще бъде заместникът на Маркес в Малайзия, но почти сигурно това отново ще бъде Пиро, който на „Филип Айлънд“ идната неделя трябва да отпразнува своя старт №70 в MotoGP.

