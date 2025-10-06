Маркес: Моля ви, без лоши чувства към Марко

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес призова своите фенове да не изпитват лоши чувства към Марко Бедзеки след инцидента между двамата в първата обиколка на вчерашната Гран При на Индонезия.

Пилотът на Априлия пробва изключително рискова атака срещу Маркес в бързия седми завой и очаквано се стигна до контакт между двамата, след който те паднаха и напуснаха състезанието. За Маркес тази катастрофа донесе и контузия на дясното рамо, която потенциално може да го извади от едно или повече състезания до края на годината.

Въпреки това испанецът се застъпи на своя съперник и призова за уважение към него, подчертавайки, че никой не прави такива неща умишлено. Той също така потвърди, че днес или утре ще премине допълнителни медицински прегледи в Мадрид.

Потвърдено: Марк Маркес е с фрактура на дясното рамо

„Не беше най-добрият начин да отпразнувам титлата, но това са състезанията. Днес ще летя за Мадрид и докторите ще ме прегледат. Моля ви, без лоши чувства към Марко, никой не прави това нарочно. Благодаря ви за подкрепата“, написа Маркес в своите профили в социалните мрежи след финала вчера.

На свой ред Бедзеки поднесе своите извинения към Маркес и неговият екип за грешката, която извади и двамата от състезанието.

Алдегер спечели първата си победа в MotoGP след глупост на Бедзеки

„Днес аз допуснах и за съжаление въвлякох и Марк. Много съжалявам, моите извинения на него и екипа му. Сега трябва да наредя нещата в главата му. Ще се видим скоро. Извинете ме“, написа Бедзеки в Инстаграм.

Италианецът също посети медицинския център на пистата след катастрофата, но там не са били установени травми.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages