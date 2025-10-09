Сайнц сравни Марк Маркес със Сена

Пилотът на Уилямс във Формула 1 Карлос Сайнц сравни новия световен шампион в MotoGP Марк Маркес с легендарния бразилец Айртон Сена. Карлос определи сънародника си като „Айртон Сена на MotoGP“, но допълни, че всички ние „все още не осъзнаваме това сравнение“.

„Вече поздравих Марк, тъй като той направи невероятна година и трябва да му отдадем заслуженото, че се върна на върха и съживи кариерата си – обясни Сайнц пред вестник El Pais. - Маркес е Айртон Сена на MotoGP.

„Това се случва сега пред нас, но ние още не можем да го осъзнаем. Когато той спре да се състезава и от дистанцията на времето, всички ще помнят Марк Маркес като човекът, постигнал в MotoGP това, което направи Сена във Формула 1.“

Сена има три световни титли във Формула 1, но е смятан за най-великия пилот в историята на спорта, заедно с най-успешните пилоти Люис Хамилтън и Михаел Шумахер.

Маркес спечели седмата си световна титла в MotoGP тази година, след като записа 11 победи в хода на сезона в дебютната му кампания като заводски пилот на Дукати. Предишните 6 титли дойдоха с Хонда, като последната от тях беше преди 6 години.

Снимки: Gettyimages