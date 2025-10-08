Маркес: Целта ми е да се върна преди края на сезона

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес заяви, че неговата цел е да се върне на пистата преди края на сезона в кралския клас.

Както е известно испанецът ще пропусне следващите два старта в Австралия и Малайзия заради контузията на дясното рамо, която той получи в Индонезия в неделя. Освен стартовете на „Филип Айлънд“ и „Сепанг“ до края на шампионата остават още надпреварите в Португалия и Валенсия, а Маркес заяви, че неговата цел ще бъде той да се завърне в едно от тези две състезания, които ще се проведат съответно н 9 и 16 ноември.

Световният шампион Марк Маркес аут от следващите два старта в MotoGP

„За късмет контузията не е сериозна, но ще е важно да уважим времето за възстановяване. Целта ми е да се върна преди края на сезона, но без да прибързвам нещата отвъд препоръките на докторите. Моята лична цел и тази на отбора бяха постигнати, така че сега с приоритет ще бъде пълното ми възстановяване, за да се завърна на 100%“, каза Маркес.

Маркес: Моля ви, без лоши чувства към Марко

Испанецът си гарантира своята седма световна титла в кралския клас след второто си място в Япония, а само седмица по-късно дойде и падането му на „Мандалика“. След съботния спринт в Индонезия заводският тим на Дукати си гарантира отборната титла за 2025 година, а още в Барселона италианският производител спечели конструкторската титла за шести пореден път.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages