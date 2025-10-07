Популярни
Световният шампион Марк Маркес аут от следващите два старта в MotoGP

  • 7 окт 2025 | 08:13
  • 1407
  • 0

Отборът на Дукати обяви официално, че Марк Маркес ще пропусне следващите два кръга в MotoGP заради травмата на дясното рамо, която световният шампион получи в неделя след падането си в Гран При на Индонезия.

Алдегер спечели първата си победа в MotoGP след глупост на Бедзеки
Алдегер спечели първата си победа в MotoGP след глупост на Бедзеки

Още след състезанието на „Мандалика“ стана ясно, че испанецът има травма на дясното рамо, но точното му състояние не беше напълно ясно. Вчера Маркес премина допълнителни прегледи в испанската столица Мадрид, които са показали, че той има „фрактура в основата на коракоидния израстък и травма на връзките на дясното рамо“.

Потвърдено: Марк Маркес е с фрактура на дясното рамо
Потвърдено: Марк Маркес е с фрактура на дясното рамо

Лекарският екип на испанеца е избрал консервативен план за лечение, включващ обездвижване на рамото и почивка. Поради тази причина Маркес със сигурност ще пропусне предстоящите състезателни уикенди в Австралия (17-19 октомври) и Малайзия (24-26 октомври). Възстановяването на световния шампион ще определи дали той ще може да се завърне в рамките на последните два кръга в Португалия (7-9 ноември) и Валенсия (14-16 ноември), или не.

Маркес: Моля ви, без лоши чувства към Марко
Маркес: Моля ви, без лоши чувства към Марко

„След няколко медицински прегледа в Международната болница „Рубер“ (Мадрид) беше установено, че Марк Маркес е претърпял фрактура в основата на коракоидния израстък и травма на връзките на дясното рамо. Клиничният преглед и радиологичната оценка изключиха всякаква връзка с предишни наранявания и потвърдиха липсата на значително костно разместване.

„Поради тази причина медицинският екип, ръководен от д-р Самуел Антуня и д-р Игнасио Роджър де Оня, е избрал консервативен план на лечение, включващ почивка и обездвижване на засегнатото рамо до пълно заздравяване и клинично втвърдяване на фрактурата. Това изключва участието на Маркес в предстоящите състезания в Австралия и Малайзия“, написаха от Дукати.

Според правилника на MotoGP отборът на Дукати няма да бъде задължен да използва резервен пилот на „Филип Айлънд“ следващата седмица, но такъв ще трябва да бъде използван на „Сепанг“ седмица по-късно. Най-вероятно това ще бъде тестовият пилот на марката Микеле Пиро, който през последните години е предпочитаната резерва в лагера на италианците.

Снимки: Gettyimages

