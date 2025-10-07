Атлетико Мадрид назначи бивш ръководител на Барселона за свой директор

От Атлетико Мадрид официално обявиха назначаването на Матеу Алемани за новия футболен директор на клуба. Той влиза в екипа на главния директор в това отношение Карлос Бусеро, като ще бъде отговорен за мъжкия състав, дубъла и клубната академия.

Така мадридчани най-после намериха подходящ заместник на Андреа Берта, който напусна клуба в началото на годината, след което се присъедини към Арсенал. 62-годишният Алемани има богат опит като ръководител в испанския футбол. Дълго време той беше част от управлението на Майорка, като в началото на века дори беше клубен президент в продължение на пет сезона, след което имаше още един период на тази позиция при балеарците. Следващият му клуб беше Валенсия, а за последно имаше престой в Барселона, където беше именно футболен директор за около година и половина преди раздялата си с каталунците през септември 2023-та покрай пристигането на Деко.

Mateu Alemany, new Director of Professional Men’s Football. Carlos Bucero brings him into the sports department as the top person in charge of the first team and Atlético Madrileño.



