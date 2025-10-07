Атлетико Мадрид назначи бивш ръководител на Барселона за свой директор

От Атлетико Мадрид официално обявиха назначаването на Матеу Алемани за новия футболен директор на клуба. Той влиза в екипа на главния директор в това отношение Карлос Бусеро, като ще бъде отговорен за мъжкия състав, дубъла и клубната академия.
Така мадридчани най-после намериха подходящ заместник на Андреа Берта, който напусна клуба в началото на годината, след което се присъедини към Арсенал. 62-годишният Алемани има богат опит като ръководител в испанския футбол. Дълго време той беше част от управлението на Майорка, като в началото на века дори беше клубен президент в продължение на пет сезона, след което имаше още един период на тази позиция при балеарците. Следващият му клуб беше Валенсия, а за последно имаше престой в Барселона, където беше именно футболен директор за около година и половина преди раздялата си с каталунците през септември 2023-та покрай пристигането на Деко.
Снимки: Gettyimages