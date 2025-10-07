Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Атлетико Мадрид
  3. Атлетико Мадрид назначи бивш ръководител на Барселона за свой директор

Атлетико Мадрид назначи бивш ръководител на Барселона за свой директор

  • 7 окт 2025 | 13:00
  • 436
  • 0

От Атлетико Мадрид официално обявиха назначаването на Матеу Алемани за новия футболен директор на клуба. Той влиза в екипа на главния директор в това отношение Карлос Бусеро, като ще бъде отговорен за мъжкия състав, дубъла и клубната академия.

Така мадридчани най-после намериха подходящ заместник на Андреа Берта, който напусна клуба в началото на годината, след което се присъедини към Арсенал. 62-годишният Алемани има богат опит като ръководител в испанския футбол. Дълго време той беше част от управлението на Майорка, като в началото на века дори беше клубен президент в продължение на пет сезона, след което имаше още един период на тази позиция при балеарците. Следващият му клуб беше Валенсия, а за последно имаше престой в Барселона, където беше именно футболен директор за около година и половина преди раздялата си с каталунците през септември 2023-та покрай пристигането на Деко.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Бившият селекционер на Полша застава начело на Казахстан

Бившият селекционер на Полша застава начело на Казахстан

  • 7 окт 2025 | 07:55
  • 1159
  • 0
Палмейрас обвини конкурентите си в натиск спрямо съдиите

Палмейрас обвини конкурентите си в натиск спрямо съдиите

  • 7 окт 2025 | 07:30
  • 1125
  • 0
Уорд-Праус пред раздяла с Уест Хам

Уорд-Праус пред раздяла с Уест Хам

  • 7 окт 2025 | 07:08
  • 1374
  • 0
Буфон: Не е лесно да влезеш под кожата на младите

Буфон: Не е лесно да влезеш под кожата на младите

  • 7 окт 2025 | 06:26
  • 3336
  • 0
Хари Кейн намекна към шефовете на Байерн да не се бавят

Хари Кейн намекна към шефовете на Байерн да не се бавят

  • 7 окт 2025 | 06:02
  • 10171
  • 2
Интер проявява интерес към рекордьор от Бундеслигата

Интер проявява интерес към рекордьор от Бундеслигата

  • 7 окт 2025 | 05:39
  • 4104
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 8482
  • 7
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 18732
  • 9
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 3582
  • 2
Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

Осъдиха банкерката на Мартин Петров на 15 години затвор

  • 7 окт 2025 | 12:45
  • 7598
  • 2
Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

Георги Иванов защити съдийството: Нека заедно градим, а не да рушим

  • 7 окт 2025 | 09:30
  • 7312
  • 61
Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

Турците не искат да тренират на "Васил Левски"

  • 7 окт 2025 | 10:38
  • 13975
  • 21