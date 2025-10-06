Волтемаде: Доброто начало в Нюкасъл е плод на здрава работа

Германският нападател Ник Волтемаде каза, че отличният му старт в новия отбор Нюкасъл се дължи на здравата работа, която е свършил, като той вече има четири гола след трансфера си от Щутгарт.

"Не мисля, че подобно начало може да се приеме за даденост. Работим здраво за него и хората около мен работеха за това - клубът, щабът. Бях приет много добре и съм много щастлив за това как се движат нещата", каза таранът пред германския канал Sky TV.

23-годишният Волтемаде реализира дузпа в левия ъгъл при победата на Нюкасъл с 2:0 над Нотингам Форест в неделя. Това бе трети негов гол във Висшата лига от четири мача, като той се разписа и при успеха срещу Роял Юнион СЖ в Шампионската лига миналата седмица.

"Да вкарваш голове за новия си отбор ти прави добро. Нова страна, ново първенство, да вкарваш е правилният начин", каза още Волтемаде след победата.

Германецът премина в Нюкасъл за около 80 милиона евро в края на август и феновете вече пеят песни за него.

"Когато вкарваш, има хубави песни за теб, а вече имам три попадения при домакинствата. Това е допълнителна мотивация".

Волтемаде се надява да вкара първия си гол за националния отбор на Германия в предстоящите световни квалификации срещу Люксембург в петък и срещу Северна Ирландия три дни по-късно. Той вече има четири срещи за Бундестима, в които не се е разписвал.