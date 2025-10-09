Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул вече преговаря с Арне Слот за нов договор

Ливърпул вече преговаря с Арне Слот за нов договор

  • 9 окт 2025 | 17:32
  • 769
  • 0
Ливърпул вече преговаря с Арне Слот за нов договор

Ръководството на Ливърпул иска да обвърже мениджъра на отбора Арне Слот с нов договор. Според Люис Стийл от “Дейли Мейл” двете страни вече водят разговори за това. Настоящият договор на нидерландеца, който спечели титлата в Премиър лийг още в дебютния си сезон в английския футбол, изтича през лятото на 2027 година. Клубното ръководство не иска Слот да влезе в следващия сезон с изтичащ контракт след по-малко от година.

Агентът на Слот е Рафаела Пимиента и тя активно работи по оформянето на детайлите около новия контракт.

Ливърпул вече показа голямото си доверие към Арне Слот и с рекордната селекция, която клубът направи през лятото. Бяха похарчени над 400 милиона паунда за нови играчи и въпреки че шампионите показаха някои колебания от началото на сезона и записаха три поредни загуби преди настоящата пауза за националните отбори, шефовете на мърсисайдци са убедени, че нидерландецът е точният човек за поста в дългосрочен план.

Още през май Слот призна, че може да си се представи в Ливърпул толкова дълго, колкото и неговият предшественик Юрген Клоп, който работи на “Анфийлд” в продължение на почти девет години.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Габриел Мартинели призна, че иска да се завърне в Коринтианс

Габриел Мартинели призна, че иска да се завърне в Коринтианс

  • 9 окт 2025 | 16:03
  • 930
  • 1
Тонали не затваря вратата за свое завръщане в Серия “А”

Тонали не затваря вратата за свое завръщане в Серия “А”

  • 9 окт 2025 | 15:52
  • 689
  • 0
Избухна пожар в дома на Винисиус Жуниор

Избухна пожар в дома на Винисиус Жуниор

  • 9 окт 2025 | 15:43
  • 601
  • 20
Мбапе: В Мадрид подредих мислите си и станах по-добър футболист

Мбапе: В Мадрид подредих мислите си и станах по-добър футболист

  • 9 окт 2025 | 15:08
  • 573
  • 10
Треньорът на Кремонезе запазва доверието си към Джейми Варди

Треньорът на Кремонезе запазва доверието си към Джейми Варди

  • 9 окт 2025 | 15:05
  • 836
  • 0
Дешан обясни за контузията на Мбапе и шансовете му да играе утре

Дешан обясни за контузията на Мбапе и шансовете му да играе утре

  • 9 окт 2025 | 14:53
  • 1189
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 4466
  • 38
Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

  • 9 окт 2025 | 15:00
  • 4843
  • 3
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 6778
  • 6
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 13478
  • 30
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 27077
  • 13
Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 28390
  • 22