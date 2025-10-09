Ливърпул вече преговаря с Арне Слот за нов договор

Ръководството на Ливърпул иска да обвърже мениджъра на отбора Арне Слот с нов договор. Според Люис Стийл от “Дейли Мейл” двете страни вече водят разговори за това. Настоящият договор на нидерландеца, който спечели титлата в Премиър лийг още в дебютния си сезон в английския футбол, изтича през лятото на 2027 година. Клубното ръководство не иска Слот да влезе в следващия сезон с изтичащ контракт след по-малко от година.

Агентът на Слот е Рафаела Пимиента и тя активно работи по оформянето на детайлите около новия контракт.

Ливърпул вече показа голямото си доверие към Арне Слот и с рекордната селекция, която клубът направи през лятото. Бяха похарчени над 400 милиона паунда за нови играчи и въпреки че шампионите показаха някои колебания от началото на сезона и записаха три поредни загуби преди настоящата пауза за националните отбори, шефовете на мърсисайдци са убедени, че нидерландецът е точният човек за поста в дългосрочен план.

Още през май Слот призна, че може да си се представи в Ливърпул толкова дълго, колкото и неговият предшественик Юрген Клоп, който работи на “Анфийлд” в продължение на почти девет години.