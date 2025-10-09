Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Халф на Интер посочи разликите между Индзаги и Киву

Халф на Интер посочи разликите между Индзаги и Киву

  • 9 окт 2025 | 17:50
  • 345
  • 0

Въпреки че под ръководството на Кристиан Киву неговото игрово време намаля, опитният халф на Интер Хенрих Мхитарян се изказа ласкаво за новия наставник на тима, като посочи с какво той се различава от неговия предшественик Симоне Индзаги.

Мхитарян е изпълнил важно условие, за да се озове в Интер
Мхитарян е изпълнил важно условие, за да се озове в Интер

„За мен всъщност нищо не се променя, не измервам своята отдаденост с минутите, прекарани на терена. Продължавам да работя и да се боря докрай както на тренировки, така и в мачовете. Знам, че вече не играя със същото постоянство като преди, но разбирам и че на почти 37 години е нормално да се появяват млади играчи, които представляват бъдещето на клуба. Някои смятат, че промяната винаги е добра, аз съм убеден в това. Ако искаш да печелиш, трябва да се адаптираш бързо, да приемаш решенията и промените без да се оплакваш, иначе рискуваш да нарушиш баланса на отбора. През кариерата си съм имал много треньори от всякакъв тип и съм свикнал да променям стила си на игра. Във футбола, както и в живота, печелят тези, които знаят как да се преоткриват.

Въпреки че някои неща са сходни, работата, която вършим с Киву, е различна от тази с Индзаги. Тактически, играта е малко по-вертикална, опитваме се да завършваме атаките възможно най-бързо, с повече агресия, но всичко зависи и от противника, не винаги имаш пространство. Трябва да разбереш кога и как да го направиш. Всичко е в детайлите, а те правят разликата. Все още е рано, работим заедно само от няколко месеца, но много ми харесва вниманието му към детайлите. Той е много прецизен - качество, което притежават големите треньори. Тренировките с него са интензивни и най-вече забавни. Изваждат те от рутината, дават ти допълнителна мотивация, но са и доста натоварващи. Държат те постоянно концентриран, състояние, което много помага на терена.

Никой в Италия не играе като Интер, впечатлен е Виери
Никой в Италия не играе като Интер, впечатлен е Виери

Като цяло, Киву успя да ни накара да преодолеем психически края на миналия сезон. Не можеш да промениш миналото, но можеш да напишеш бъдещето. Сега, на 36 години, разликата във възрастта между мен и много треньори е минимална, с Киву не може да има връзка баща-син, а по-скоро приятелска, или дори като по-голям брат. Разбира се, винаги с уважение, той си остава треньорът, аз съм играчът, има ясна граница, тя е свещена и не може да бъде премината”, заяви Мхитарян в интервю за ”Гадзета дело спорт”.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Габриел Мартинели призна, че иска да се завърне в Коринтианс

Габриел Мартинели призна, че иска да се завърне в Коринтианс

  • 9 окт 2025 | 16:03
  • 928
  • 1
Тонали не затваря вратата за свое завръщане в Серия “А”

Тонали не затваря вратата за свое завръщане в Серия “А”

  • 9 окт 2025 | 15:52
  • 686
  • 0
Избухна пожар в дома на Винисиус Жуниор

Избухна пожар в дома на Винисиус Жуниор

  • 9 окт 2025 | 15:43
  • 599
  • 20
Мбапе: В Мадрид подредих мислите си и станах по-добър футболист

Мбапе: В Мадрид подредих мислите си и станах по-добър футболист

  • 9 окт 2025 | 15:08
  • 572
  • 10
Треньорът на Кремонезе запазва доверието си към Джейми Варди

Треньорът на Кремонезе запазва доверието си към Джейми Варди

  • 9 окт 2025 | 15:05
  • 835
  • 0
Дешан обясни за контузията на Мбапе и шансовете му да играе утре

Дешан обясни за контузията на Мбапе и шансовете му да играе утре

  • 9 окт 2025 | 14:53
  • 1188
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 4459
  • 38
Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

Радостин Кишишев: Виждат се проблемите на футбола, но не се решават

  • 9 окт 2025 | 15:00
  • 4827
  • 3
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 6742
  • 6
Над 15 000 продадени билета за България - Турция

Над 15 000 продадени билета за България - Турция

  • 9 окт 2025 | 12:32
  • 13450
  • 30
Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

Гръмка новина от Саудитска Арабия: собствениците на Юнайтед са в напреднали преговори за продажбата на клуба

  • 9 окт 2025 | 10:53
  • 27033
  • 13
Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

Карлос Насар търси нова крачка по пътя към величието

  • 9 окт 2025 | 07:23
  • 28343
  • 22