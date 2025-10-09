Халф на Интер посочи разликите между Индзаги и Киву

Въпреки че под ръководството на Кристиан Киву неговото игрово време намаля, опитният халф на Интер Хенрих Мхитарян се изказа ласкаво за новия наставник на тима, като посочи с какво той се различава от неговия предшественик Симоне Индзаги.

„За мен всъщност нищо не се променя, не измервам своята отдаденост с минутите, прекарани на терена. Продължавам да работя и да се боря докрай както на тренировки, така и в мачовете. Знам, че вече не играя със същото постоянство като преди, но разбирам и че на почти 37 години е нормално да се появяват млади играчи, които представляват бъдещето на клуба. Някои смятат, че промяната винаги е добра, аз съм убеден в това. Ако искаш да печелиш, трябва да се адаптираш бързо, да приемаш решенията и промените без да се оплакваш, иначе рискуваш да нарушиш баланса на отбора. През кариерата си съм имал много треньори от всякакъв тип и съм свикнал да променям стила си на игра. Във футбола, както и в живота, печелят тези, които знаят как да се преоткриват.

Въпреки че някои неща са сходни, работата, която вършим с Киву, е различна от тази с Индзаги. Тактически, играта е малко по-вертикална, опитваме се да завършваме атаките възможно най-бързо, с повече агресия, но всичко зависи и от противника, не винаги имаш пространство. Трябва да разбереш кога и как да го направиш. Всичко е в детайлите, а те правят разликата. Все още е рано, работим заедно само от няколко месеца, но много ми харесва вниманието му към детайлите. Той е много прецизен - качество, което притежават големите треньори. Тренировките с него са интензивни и най-вече забавни. Изваждат те от рутината, дават ти допълнителна мотивация, но са и доста натоварващи. Държат те постоянно концентриран, състояние, което много помага на терена.

Като цяло, Киву успя да ни накара да преодолеем психически края на миналия сезон. Не можеш да промениш миналото, но можеш да напишеш бъдещето. Сега, на 36 години, разликата във възрастта между мен и много треньори е минимална, с Киву не може да има връзка баща-син, а по-скоро приятелска, или дори като по-голям брат. Разбира се, винаги с уважение, той си остава треньорът, аз съм играчът, има ясна граница, тя е свещена и не може да бъде премината”, заяви Мхитарян в интервю за ”Гадзета дело спорт”.

Снимки: Gettyimages