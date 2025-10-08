Мхитарян е изпълнил важно условие, за да се озове в Интер

Популярни
  8 окт 2025
В своята автобиография Хенрих Мхитарян разкрива защо е бил близо до преминаване от Рома в Интер година преди трансферът му да стане факт, но е бил принуден да изчака.

Италианското издание на книгата, озаглавено „Моят живот винаги в центъра“, излезе вчера, като бяха публикувани и някои откъси, свързани с кариерния път на арменския национал.

През май 2021 година договорът на бившия полузащитник на Борусия (Дортмунд), Манчестър Юнайтед, Арсенал и Рома с "вълците" е бил пред изтичане. Като свободен агент той е имал няколко възможности пред себе си, но е бил помолен да прояви търпение и да изчака развитието на ситуацията с една конкретна дестинация.

„Бях говорил с директора на Интер Пиеро Аузилио точно преди равенството със Специя, така че вече бях в Монтекарло на почивка“, пише Мхитарян в книгата си.

Тогава Аузилио го предупреждава, че преди Интер да може да си позволи да го привлече като свободен агент, клубът първо трябва да продаде двама играчи – Ромелу Лукаку и Ашраф Хакими.

Мхитарян изразява притеснение, че ако това се забави твърде много, може да остане без клуб, но е бил помолен да прояви още малко търпение.

„Предпочитам да не го правя, не искам да поемам риска да остана без Рома, а и без вас, в случай че не успеете да продадете тези двама играчи", били думите на халфа.

В крайна сметка точно това се случва, като Мхитарян осъществява трансфера си в Интер през 2022 година.

Снимки: Imago

