Измиха 3/4 от "Васил Левски", боядисаха почти всички стълбища

Освежаването на Националния стадион "Васил Левски", което започна още преди световната квалификация с Испания през миналия месец, продължава. За мача от efbet Лига между ЦСКА и Лудогорец седалките в секторите "А", "В" и "Г" са като нови. Остава същото да се случи и с тези в сектор "Б".

Правят впечатление и ярко жълтите пътеходи, които са прясно боядисани. Единствените стълбища, които все още са в предишния олющен вид са тези в секторите "Б" и "Г".

По всяка вероятност освежителните дейности по съоръжението в центъра на София ще бъдат завършени до срещата с Турция, която е на 11 октомври.