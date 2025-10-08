Популярни
Норис: Няма промяна, битката за титлата продължава

  • 8 окт 2025 | 12:37
  • 252
  • 0

Ландо Норис успя да победи съотборника си Оскар Пиастри в Гран При на Сингапур, въпреки че битката помежду им беше за третото място на “Марина бей”. Но британецът за второ поредно състезание успя да намали с малко аванса на Пиастри, който е начело в класирането.

В Сингапур Норис и Пиастри осигуриха втора поредна световна титла при конструкторите на Макларън, като тимът вече има десет титли. И оттук нататък остава да се реши въпросът кой ще стане световен шампион при пилотите.

Норис и Пиастри се удариха леко в третия завой след старта, което доведе до гневно избухване по радиото на Оскар, но състезанието продължи нормално и за двамата.

“Нищо не се променя, битката продължава - коментира Норис. - Нищо не се променя, тъй като ние имаме свобода да се състезаваме един срещу друг и това е така от началото на сезона.”

След състезанието в Сингапур Норис обясни, че инцидентът с Пиастри е станал заради “твърдата битка” помежду им, като секунди преди да се закачат, Ландо подпря леко отзад колата на Верстапен, загуби сцепление и колата му тръгна надясно, където вече в завоя беше Пиастри.

Снимки: Gettyimages

