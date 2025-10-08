Марк Уебър на спешни разговори със Стела и Браун

Мениджърът на Оскар Пиастри Марк Уебър е поискал спешна среща с големите шефове на Макларън Зак Браун и Андреа Стела, на която да се обсъди как ще върви битката за световната титла между двамата пилоти на тима Ландо Норис и Оскар Пиастри.

Пиастри остана начело и след състезанието в Сингапур, но там се удари в третия завой след старта с Норис, като австралиецът се оплака, че явно тимът вече приема за нещо нормално съотборниците да се удрят един друг в битка за позиции. Беше му обещано, че това ще се дискутира по-късно, като Оскар на няколко пъти се връща към темата в поредица свои радио включване.

Норис: Няма промяна, битката за титлата продължава

След финала Оскар изключи радиото си точно, когато Зак Браун го хвалеше за осигурената световна титла при конструкторите, а след това не се появи на първата обща снимка на тима след спечелването на титлата.

От Макларън заявиха, че двамата пилоти ще продължат да получават равна подкрепа в битката за световната титла, а неофициално източници от тима издадоха, че Уебър е реагирал остро на случилото се в Сингапур.

Какво е обяснението за знаковите реакции на Пиастри в неделя?

Австралиецът имаше сериозни проблеми в Ред Бул, когато беше пилот във Формула 1, заради ощетяването му от страна на шефовете на тима заради Себастиан Фетел и сега е готов да направи всичко възможно, за да не допусне и най-малката възможност нещо подобно да се случи в Макларън.

