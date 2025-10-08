Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марк Уебър на спешни разговори със Стела и Браун

Марк Уебър на спешни разговори със Стела и Браун

  • 8 окт 2025 | 12:57
  • 702
  • 1

Мениджърът на Оскар Пиастри Марк Уебър е поискал спешна среща с големите шефове на Макларън Зак Браун и Андреа Стела, на която да се обсъди как ще върви битката за световната титла между двамата пилоти на тима Ландо Норис и Оскар Пиастри.

Пиастри остана начело и след състезанието в Сингапур, но там се удари в третия завой след старта с Норис, като австралиецът се оплака, че явно тимът вече приема за нещо нормално съотборниците да се удрят един друг в битка за позиции. Беше му обещано, че това ще се дискутира по-късно, като Оскар на няколко пъти се връща към темата в поредица свои радио включване.

Норис: Няма промяна, битката за титлата продължава
Норис: Няма промяна, битката за титлата продължава

След финала Оскар изключи радиото си точно, когато Зак Браун го хвалеше за осигурената световна титла при конструкторите, а след това не се появи на първата обща снимка на тима след спечелването на титлата.

От Макларън заявиха, че двамата пилоти ще продължат да получават равна подкрепа в битката за световната титла, а неофициално източници от тима издадоха, че Уебър е реагирал остро на случилото се в Сингапур.

Какво е обяснението за знаковите реакции на Пиастри в неделя?
Какво е обяснението за знаковите реакции на Пиастри в неделя?

Австралиецът имаше сериозни проблеми в Ред Бул, когато беше пилот във Формула 1, заради ощетяването му от страна на шефовете на тима заради Себастиан Фетел и сега е готов да направи всичко възможно, за да не допусне и най-малката възможност нещо подобно да се случи в Макларън.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Няма да има рали „Стари столици 2025“

Няма да има рали „Стари столици 2025“

  • 7 окт 2025 | 22:13
  • 5441
  • 1
Леклер може да напусне Ферари за сезон 2027

Леклер може да напусне Ферари за сезон 2027

  • 7 окт 2025 | 21:46
  • 2432
  • 5
Верстапен разказа за проблемите, с които се е борил в Сингапур

Верстапен разказа за проблемите, с които се е борил в Сингапур

  • 7 окт 2025 | 21:16
  • 2654
  • 0
Променят квалификацията във Формула 1 заради Кадилак

Променят квалификацията във Формула 1 заради Кадилак

  • 7 окт 2025 | 19:03
  • 6913
  • 0
Порше се оттегля от битката в Льо Ман и WEC

Порше се оттегля от битката в Льо Ман и WEC

  • 7 окт 2025 | 18:14
  • 1279
  • 0
Тото Волф иска Формула 1 да се върне в Южна Корея

Тото Волф иска Формула 1 да се върне в Южна Корея

  • 7 окт 2025 | 16:02
  • 1147
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

София отпусна половин милион и е все поблизо до ЕвроВолей 2026

София отпусна половин милион и е все поблизо до ЕвроВолей 2026

  • 8 окт 2025 | 14:30
  • 192
  • 0
БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

БФС заплаши два популярни клуба, че ще им отнеме лиценза на 21 октомври, единият е от efbet Лига

  • 8 окт 2025 | 12:03
  • 23751
  • 37
Венци Стефанов: Удрят Кабаков, хвърляйки светлината върху Славия! Който подцени Вълка, ще ближе рани

Венци Стефанов: Удрят Кабаков, хвърляйки светлината върху Славия! Който подцени Вълка, ще ближе рани

  • 8 окт 2025 | 14:08
  • 3793
  • 0
Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

Селекционерът на България разказа как са го изгонили срещу Левски и заяви: Бях луд играч

  • 8 окт 2025 | 11:25
  • 11911
  • 14
Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

Вълнуващо дерби от Евролигата тази вечер в "Арена София"

  • 8 окт 2025 | 07:00
  • 9877
  • 9
"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

"Лигата на талантите" гостува на Светослав Тодоров и Кристъл Палас

  • 8 окт 2025 | 10:04
  • 5514
  • 3