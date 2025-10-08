Волф: Скоро ще има новини за договора на Джордж

Шефът на Мерцедес Тото Волф коментира темата за новия договор на водещия пилот на тима Джордж Ръсел, като даде надежда, че това скоро може да е факт.
“Що се отнася до договора на Джордж, хубавите неща отнемат време - обясни Волф. - Става въпрос за детайлите, а не за големите въпроси. Скоро ще има новини за договора на Джордж. Нещата трябва да бъдат направени както трябва, тъй като търсим ползите и за двете страни.
Трябва ли Мерцедес да предложи по-дълъг договор на Ръсел?
“Всеки път, когато един пилот подновява договора, който може да е най-важният в живота му, то всичко трябва да е добре подготвено. Няма за какво да се притесняваме, договорът ще е готов, когато е готов.”
Волф похвали представянето на Ръсел, който вече има две победи този сезон, а в Сингапур доминира от старта до финала.
Леклер може да напусне Ферари за сезон 2027
“Джордж прави страхотна година - заяви Тото. - Не съм го видял да прави грешки. Имаше уикенди, в които той е казвал, че е можел да постигне нещо повече или че състезанието му не е било достатъчно добро. Но това се случва на всеки пилот.”
Верстапен разказа за проблемите, с които се е борил в Сингапур
Снимки: Gettyimages