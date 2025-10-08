Популярни
Волф: Скоро ще има новини за договора на Джордж

  • 8 окт 2025 | 10:50
  • 243
  • 0

Шефът на Мерцедес Тото Волф коментира темата за новия договор на водещия пилот на тима Джордж Ръсел, като даде надежда, че това скоро може да е факт.

“Що се отнася до договора на Джордж, хубавите неща отнемат време - обясни Волф. - Става въпрос за детайлите, а не за големите въпроси. Скоро ще има новини за договора на Джордж. Нещата трябва да бъдат направени както трябва, тъй като търсим ползите и за двете страни.

“Всеки път, когато един пилот подновява договора, който може да е най-важният в живота му, то всичко трябва да е добре подготвено. Няма за какво да се притесняваме, договорът ще е готов, когато е готов.”

Волф похвали представянето на Ръсел, който вече има две победи този сезон, а в Сингапур доминира от старта до финала.

“Джордж прави страхотна година - заяви Тото. - Не съм го видял да прави грешки. Имаше уикенди, в които той е казвал, че е можел да постигне нещо повече или че състезанието му не е било достатъчно добро. Но това се случва на всеки пилот.”

Снимки: Gettyimages

