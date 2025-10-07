Ето колко пари ще си разделят в Серия "А" за мача между Милан и Комо в Австралия

След вчерашната неохотна зелена светлина на УЕФА по всичко личи, че мачът между Милан и Комо от 24-тия кръг на Серия "А" наистина ще се проведе в Пърт, Австралия.

Въпросният двубой ще се изиграе на 7 или 8 февруари, като до сензационното му преместване на друг континент се стигна заради факта, че точно тогава “Джузепе Меаца” е запазен за откриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо. Според “Ла Република” не само двата участващи клуба, но и всички останали клубове в италианския елит ще си разделят сумата от 12 млн. евро, която ще бъде отпусната заради организирането на мача в Австралия. Разбира се, най-голяма част от нея ще отиде в касата на Милан като домакин на срещата. Що се отнася до притежателите на сезонни абонаменти за домакинствата на миланския гранд, те също ще получат компенсации поради преместването на мача.

📰 @lucabianchin7: Milan–Como will be played in Perth, Australia 🇦🇺



💰 The clubs will receive around €12M in total compensation.

🏟️ The largest share will go to AC Milan, partly to offset the lost San Siro revenue.

⚽️ Como and the other 18 Serie A clubs will receive smaller… pic.twitter.com/sDWEPM6jHt — Milan Posts (@MilanPosts) October 7, 2025

За “росонерите” това ще бъде трети мач в Пърт през последните няколко години. Веднага след края на сезон 2023/24 те изиграха контрола с Рома, която загубиха с 2:5. През това лято Милан отново пътува до австралийския град, за да се изправи срещу местния Пърт Глори в приятелска среща, която спечели с 9:0.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages