  Ето колко пари ще си разделят в Серия "А" за мача между Милан и Комо в Австралия

Ето колко пари ще си разделят в Серия "А" за мача между Милан и Комо в Австралия

  • 7 окт 2025 | 16:35
  • 573
  • 0

След вчерашната неохотна зелена светлина на УЕФА по всичко личи, че мачът между Милан и Комо от 24-тия кръг на Серия "А" наистина ще се проведе в Пърт, Австралия.

Въпросният двубой ще се изиграе на 7 или 8 февруари, като до сензационното му преместване на друг континент се стигна заради факта, че точно тогава “Джузепе Меаца” е запазен за откриването на Зимните олимпийски игри в Милано и Кортина д’Ампецо. Според “Ла Република” не само двата участващи клуба, но и всички останали клубове в италианския елит ще си разделят сумата от 12 млн. евро, която ще бъде отпусната заради организирането на мача в Австралия. Разбира се, най-голяма част от нея ще отиде в касата на Милан като домакин на срещата. Що се отнася до притежателите на сезонни абонаменти за домакинствата на миланския гранд, те също ще получат компенсации поради преместването на мача.

За “росонерите” това ще бъде трети мач в Пърт през последните няколко години. Веднага след края на сезон 2023/24 те изиграха контрола с Рома, която загубиха с 2:5. През това лято Милан отново пътува до австралийския град, за да се изправи срещу местния Пърт Глори в приятелска среща, която спечели с 9:0.

Снимки: Gettyimages

