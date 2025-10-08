Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Рабио: Наслаждавах се да играя за Марсилия, но краят беше тъжен

Рабио: Наслаждавах се да играя за Марсилия, но краят беше тъжен

  • 8 окт 2025 | 04:19
  • 322
  • 0
Рабио: Наслаждавах се да играя за Марсилия, но краят беше тъжен

Халфът на Милан Адриен Рабио коментира скандалното си напускане на Марсилия. Той беше сложен в трансферната листа след сбиване в съблекалнята с Джонатан Роу, последвало загубата с 0:1 от Рен в първия кръг на Лига 1. Впоследствие англичанинът премина в Болоня, а французинът се озова в Милан.

„Не го разбрах, затова не мога да обясня нищо. Каквото е направено, е направено. Важното беше, че съотборниците ми знаеха истината, а феновете продължиха да ме подкрепят. Получавам много съобщения от привърженици на Марсилия, затова публикувах и съобщение в социалните си мрежи, това беше важно за мен“, заяви Рабио в интервю за RTL.

Рабио за скандала: Това, което се случи в Марсилия, може да се случи навсякъде
Рабио за скандала: Това, което се случи в Марсилия, може да се случи навсякъде

„За мен е важно хората да не лъжат по мой адрес, да не говорят за мен като за човек, какъвто не съм. Винаги и навсякъде, където съм бил, съм проявявал голямо уважение и не искам хората да лъжат за това", изтъкна халфът.

„Но не искам да разпалвам спорове, защото това няма да подобри ситуацията. Никога не съм бил жесток човек, не искам хората да говорят лошо за мен“, добави той.

Рабио се сбогува с феновете на Марсилия
Рабио се сбогува с феновете на Марсилия

„Изключително съм доволен от приключението си в Марсилия, от хората, с които успях да се запозная, и от това, което успях да направя на терена. Наслаждавах се през целия сезон. Играх на стадион с невероятна атмосфера, в град, който живее за Марсилия, беше страхотно", каза още Рабио.

„Краят е тъжен, защото има неразбирателство и един вид предателство“, завърши френският национал.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Само Порто е пред Гьозтепе на Мъри в престижна класация

Само Порто е пред Гьозтепе на Мъри в престижна класация

  • 8 окт 2025 | 05:12
  • 638
  • 1
Интер Маями взима бивш защитник на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед за заместник на Алба

Интер Маями взима бивш защитник на Реал Мадрид и Манчестър Юнайтед за заместник на Алба

  • 8 окт 2025 | 04:47
  • 2051
  • 0
Определиха датите на мачовете за Суперкупата на Испания

Определиха датите на мачовете за Суперкупата на Испания

  • 8 окт 2025 | 03:54
  • 216
  • 0
И Един Терзич не иска да води Монако

И Един Терзич не иска да води Монако

  • 8 окт 2025 | 03:31
  • 261
  • 0
Треньорът на Бока Хуниорс е в тежко състояние

Треньорът на Бока Хуниорс е в тежко състояние

  • 8 окт 2025 | 03:08
  • 636
  • 0
Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

  • 8 окт 2025 | 02:44
  • 2923
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

  • 7 окт 2025 | 20:43
  • 22530
  • 80
Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

Кристиано Роналдо: Семейството ми казва, че е време да спра

  • 8 окт 2025 | 02:44
  • 2923
  • 1
Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

  • 7 окт 2025 | 20:32
  • 12015
  • 17
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 54954
  • 49
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 9232
  • 15
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 14797
  • 6