Рабио: Наслаждавах се да играя за Марсилия, но краят беше тъжен

Халфът на Милан Адриен Рабио коментира скандалното си напускане на Марсилия. Той беше сложен в трансферната листа след сбиване в съблекалнята с Джонатан Роу, последвало загубата с 0:1 от Рен в първия кръг на Лига 1. Впоследствие англичанинът премина в Болоня, а французинът се озова в Милан.

„Не го разбрах, затова не мога да обясня нищо. Каквото е направено, е направено. Важното беше, че съотборниците ми знаеха истината, а феновете продължиха да ме подкрепят. Получавам много съобщения от привърженици на Марсилия, затова публикувах и съобщение в социалните си мрежи, това беше важно за мен“, заяви Рабио в интервю за RTL.

„За мен е важно хората да не лъжат по мой адрес, да не говорят за мен като за човек, какъвто не съм. Винаги и навсякъде, където съм бил, съм проявявал голямо уважение и не искам хората да лъжат за това", изтъкна халфът.

„Но не искам да разпалвам спорове, защото това няма да подобри ситуацията. Никога не съм бил жесток човек, не искам хората да говорят лошо за мен“, добави той.

„Изключително съм доволен от приключението си в Марсилия, от хората, с които успях да се запозная, и от това, което успях да направя на терена. Наслаждавах се през целия сезон. Играх на стадион с невероятна атмосфера, в град, който живее за Марсилия, беше страхотно", каза още Рабио.

„Краят е тъжен, защото има неразбирателство и един вид предателство“, завърши френският национал.

Снимки: Imago