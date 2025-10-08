Популярни
Какво е обяснението за знаковите реакции на Пиастри в неделя?

  • 8 окт 2025 | 11:38
  • 569
  • 0

В неделя след финала на Гран При на Сингапур някои действия на лидера в класирането във Формула 1 Оскар Пиастри направиха силно впечатление на феновете. Става въпрос за изключването на радиото в колата докато Зак Браун му обясняваше, че са спечелили световната титла при конструкторите, а след това и за отсъствието на Оскар от общата снимка с тима на подиума.

От пресслужбата на Макларън реагираха почти веднага и дадоха обяснение за тези два казуса, в които феновете потърсиха по-дълбок смисъл.

Макларън привлича легендарен кадър на Ферари
Макларън привлича легендарен кадър на Ферари

За изключването на радиото обяснението е, че Пиастри не е разбрал, че се е включил Зак Браун и е мислил, че е приключил общуването с бокса.

А що се отнася до отсъствието на Оскар от общата снимка, в Макларън не очаквали, че ФИА ще им разреши да използват подиума веднага след награждаването на първите трима. По това време Пиастри е бил на среща с медиите. По-късно тимът организира нови снимки на целия тим с пилотите и този път австралиецът беше там.

Снимки: Gettyimages

