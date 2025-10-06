Оскар Пиастри с ясно послание към Макларън и Зак Браун след финала в Сингапур

Оскар Пиастри отправи ясно послание към Зак Браун и отбора на Макларън след финала на вчерашната Гран При на Сингапур във Формула 1.

Както е известно още в началото на надпреварата на „Марина Бей“ Пиастри беше ударен от съотборника си Ландо Норис, което никак не се хареса на лидера в световния шампионат. Впоследствие той поиска от Макларън да нареди на Норис да му върне позицията заради начина, по който британецът го беше изпреварил, но тази него молба не беше удовлетворена, което никак не се хареса на Пиастри.

Oscar Piastri makes his feelings known after contact with his teammate Lando Norris on the first lap 🗣️#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/lODUJHZcd3 — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

След финала той видимо все още беше ядосан, а това стана пределно ясно от действията му още преди излизането му от колата. Тогава Пиастри изключи радиото си, прекъсвайки в средата на изречението главния изпълнителен директор на Макларън Браун, който го поздравяваше за спечелената от британския тим втора поредна конструкторска титла.

Piastri ignores Zak Brown pic.twitter.com/6cVohCg7g5 — F1 TROLL (@f1trollofficial) October 5, 2025

По този начин Пиастри много ясно демонстрира, че никак не е доволен от решенията на Макларън в последните седмици. Както е известно на „Монца“ австралиецът беше помолен да пропусне Норис и се съобрази с тази инструкция, след като го изпревари заради бавния пит-стоп на британеца. Преди това пък, на „Силвърстоун“, Пиастри получи много спорно 10-секундно наказание, което позволи на Норис да го изпревари, но и тогава молбата на Пиастри за възстановяване на позициите на беше удовлетворена.

