Саботира ли Макларън Оскар Пиастри за сметка на Ландо Норис?

От началото на сезон 2025 във Формула 1 има двама водещи претенденти за световната титла – съотборниците в Макларън Оскар Пиастри и Ландо Норис.

В момента предимството е на страната на австралиеца, който шест кръга преди края на шампионата има аванс от 22 точки в генералното класиране. В първите 18 кръга Пиастри записа седем победи, още седем качвания на подиума и едно отпадане след катастрофата в Азербайджан. В същото време Норис регистрира пет победи и още девет призови класирания, но и две отпадания след удара с Пиастри в Канада и повредата в Нидерландия.

На фона на тези резултати на двамата не е изненадващо, че те са на първите две позиции в генералното класиране със сравнително малка разлика между тях. Тук обаче изниква въпросът дали двамата водят равна битка, каквато от Макларън твърдят, че има, или по-скоро това не е така?

Ако съдим по действията на Макларън от началото на шампионата, то по-скоро битката между Пиастри и Норис не е съвсем равна и британецът се радва на известно фаворизиране от страна на отбора. Това се вижда ясно от случаите, в които от бокса се намесиха пряко в битката между двамата, като по една или друга причина и във всеки един от тях „печеливш“ беше Норис.

Първата ситуацията настъпи по време на Гран При на Великобритания, когато Пиастри получи едно изключително спорно 10-секундно наказание, което той изтърпя в последното си спиране в бокса. Тази санкция на австралиеца позволи на Норис да го изпревари, а впоследствие Пиастри помоли за възстановяване на позициите, ако в Макларън смятат, че наказанието му е било несправедливо, но неговата молба не беше удовлетворена. Така Норис спечели домашното си състезание, а Пиастри остана втори, въпреки че реално контролираше събитията на пистата през почти цялото време – обща загуба от 14 точка за австралиеца.

Приблизително два месеца по-късно, по време на Гран При на Италия на „Монца“, Норис беше по-бързият пилот, но бавният пит-стоп на британеца позволи на неговия съотборник да го прескочи. В този случай обаче от Макларън наредиха на Пиастри да върне позицията на Норис, с което австралиецът се съобрази, а впоследствие имаше множество дискусии за това дали тази заповед от бокса е била резонна, или не. На „Монца“ Пиастри реално загуби 6 точки от Норис в битката за титлата, тъй като двамата завършиха втори и трети зад победителя Макс Верстапен.

Така се стигна до третия случай от вчерашната Гран При на Сингапур, в която видяхме втория контакт между двамата пилоти на Макларън от началото на сезона. Той дойде в третия завой на състезанието, когато Норис атакува от вътрешната страна, загуби за момент контрол върху болида си в опит да избегне контакт с Верстапен и удари Пиастри, което за малко не прати австралиеца в бетонната стена.

В случая лидерът в шампионата успя да хване автомобила си и да продължи в състезанието, след което отново поиска размяна на позиции заради начина, по който Норис го изпревари, но и този път молбата му не беше удовлетворена. Това меко казано ядоса австралиеца, който явно критикува решението по радиото в хода на самото състезание и отново можем да говорим за една обща загуба от 6 точки в битката за титлата с Норис.

Към тези три случая можем спокойно да прибавим и ситуацията от Гран При на Япония, когато през цялото състезание Норис и Пиастри се движеха в този ред зад лидера Верстапен. Тогава изглеждаше, че Пиастри разполага с малко по-добро темпо и помоли да бъде пропуснат, за да опита да атакува Верстапен за победата при условие, че ще върне позицията на своя съотборник, ако не успее да се справи със световния шампион. Дори и това обаче не беше достатъчно да убеди Макларън да даде шанс на Пиастри и той остана зад Норис, с което отново можем да говорим за една теоретична загуба на точки от страна на австралиеца.

В първия кръг за сезона в Австралия също имаше заповед от бокса, която донякъде беше оправдана с тежките метеорологични условия в Мелбърн. Тогава Пиастри беше много бърз в средната фаза от състезанието, но тогава от Макларън му съобщиха, че не искат да виждат битка между двамата си пилоти.

Всички тези ситуация показват как от началото на сезона решенията на Макларън са тенденциозно в полза на Норис, докато Пиастри всеки път е ощетен. Простата сметка показва, че заради решенията на Макларън австралиецът е загубил поне 26 точки, което е повече от една победа, в битката си с Норис.

