Официално: Конър Макгрегър е наказан с лишаване от състезателни права за 18 месеца

Бившият шампион на UFC Конър Макгрегър получи сериозна санкция за нарушаване на антидопинговите правила.

37-годишният ирландец е отстранен за срок от 18 месеца. Причината за наказанието е, че Макгрегър не е предоставил коректна информация за местонахождението си. През 2024 година той три пъти не е изпълнил това изискване, което е попречило на допинг инспекторите да вземат биологични проби от него.

Въпреки това, по време на разследването Макгрегър е сътрудничил напълно, поел е отговорност и е предоставил подробна информация, която според организацията обяснява пропуснатите тестове. Благодарение на тези смекчаващи вината обстоятелства, стандартната двугодишна дисквалификация за три подобни нарушения е била намалена с шест месеца.

Conor McGregor hit with 18-month UFC doping ban after failing to be available for random testinghttps://t.co/fsDjiVlTrg — Irish Independent Sport (@IndoSport) October 7, 2025

Срокът на наказанието започва да тече със задна дата от 20 септември 2024 г. (датата на третото нарушение) и ще изтече на 20 март 2026 година.

Последният двубой на ирландеца в октагона беше на 10 юли 2021 година Тогава той загуби с технически нокаут от американеца Дъстин Порие.

В кариерата си в UFC Макгрегър има общо 28 мача, в които е записал 22 победи и 6 загуби.