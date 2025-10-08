Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Официално: Конър Макгрегър е наказан с лишаване от състезателни права за 18 месеца

Официално: Конър Макгрегър е наказан с лишаване от състезателни права за 18 месеца

  • 8 окт 2025 | 00:26
  • 623
  • 1
Официално: Конър Макгрегър е наказан с лишаване от състезателни права за 18 месеца

Бившият шампион на UFC Конър Макгрегър получи сериозна санкция за нарушаване на антидопинговите правила.

37-годишният ирландец е отстранен за срок от 18 месеца. Причината за наказанието е, че Макгрегър не е предоставил коректна информация за местонахождението си. През 2024 година той три пъти не е изпълнил това изискване, което е попречило на допинг инспекторите да вземат биологични проби от него.

Въпреки това, по време на разследването Макгрегър е сътрудничил напълно, поел е отговорност и е предоставил подробна информация, която според организацията обяснява пропуснатите тестове. Благодарение на тези смекчаващи вината обстоятелства, стандартната двугодишна дисквалификация за три подобни нарушения е била намалена с шест месеца.

Срокът на наказанието започва да тече със задна дата от 20 септември 2024 г. (датата на третото нарушение) и ще изтече на 20 март 2026 година.

Последният двубой на ирландеца в октагона беше на 10 юли 2021 година Тогава той загуби с технически нокаут от американеца Дъстин Порие.

В кариерата си в UFC Макгрегър има общо 28 мача, в които е записал 22 победи и 6 загуби.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Христеа Нинова и Стоян Петров останаха трети в Европа

Христеа Нинова и Стоян Петров останаха трети в Европа

  • 7 окт 2025 | 22:14
  • 587
  • 0
PFL обяви нова програма за допинг контрол

PFL обяви нова програма за допинг контрол

  • 7 окт 2025 | 17:50
  • 460
  • 0
Боксьорката Валя Николаева спечели злато в Испания

Боксьорката Валя Николаева спечели злато в Испания

  • 7 окт 2025 | 17:36
  • 567
  • 0
Франк Уорън е уверен, че Тайсън Фюри ще се завърне през 2026 г.

Франк Уорън е уверен, че Тайсън Фюри ще се завърне през 2026 г.

  • 7 окт 2025 | 16:03
  • 698
  • 0
Дейвид Бенавидес няма да сваля килограми за битка с Терънс Крауфорд

Дейвид Бенавидес няма да сваля килограми за битка с Терънс Крауфорд

  • 7 окт 2025 | 15:47
  • 348
  • 0
Раунтри с първи коментар след загубата с нокаут от Прохазка: Бях толкова близо

Раунтри с първи коментар след загубата с нокаут от Прохазка: Бях толкова близо

  • 7 окт 2025 | 15:32
  • 497
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

  • 7 окт 2025 | 20:43
  • 20579
  • 78
Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

  • 7 окт 2025 | 20:32
  • 10807
  • 17
Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 20281
  • 31
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 53791
  • 49
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 8771
  • 15
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 14608
  • 6