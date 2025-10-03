Конър Макгрегър превзе пресконференция на BKFC и се заяде с Майк Пери

Конър Макгрегър и Майк Пери просто не могат да се разберат.

На пресконференция за събитието BKFC 82 в четвъртък в Ню Джърси Макгрегър и Пери влязоха в разгорещен словесен сблъсък. В събота в „Prudential Center“ в Нюарк, Ню Джърси, Пери залага своя пояс „King of Violence“ в главното събитие срещу Джереми Стивънс. Това бележи завръщането на Пери в организацията, след като загуби с нокаут в шестия рунд от Джейк Пол в боксов мач през юли 2024 г. Макгрегър, звезда на UFC и съсобственик на BKFC, заяви, че това може да е последният двубой на Пери за организацията, ако не се представи на ниво.

„Нашият световен пояс „King of Violence“ е заложен от настоящия шампион Майк Пери, който се завръща“, каза Макгрегър. „Човек, който проправи пътя в този спорт, издигна се и направи невероятни неща. След това направи грешка и пое по друг път – най-голямата грешка според мен, но сега се завръща. Хората го подценяват. Той има какво да доказва. И знаеш ли какво е заложено, Майкъл? Ако не се представиш добре, си аут. Можеш да се върнеш към онези демонстративни мачове и онези от Misfits, където слагат големите ръкавици, ще се разделим, но съм уверен, че ще се появиш и ще си свършиш работата, и съм развълнуван да го видя.“

„А срещу кого си? Срещу човек като Джереми Стивънс, „Кой, по дяволите, е този тип“, единственият и неповторим. Най-тежко удрящият боец в категория до 145 паунда. Чуйте това. Той със сигурност е тежък удряч, но е и боец от 145 паунда. Майкъл Пери е боец от 170 паунда, така че това никога не може да бъде пренебрегнато. Това е свиреп човек, яростен човек, човек с гръб до стената. И за мен в този двубой, аз съм нерешителен. Абсолютно нерешителен. Това може да отиде и в двете посоки, но едно е сигурно: това ще бъде адски добър бой. И знаете ли какво отново е заложено? И двамата се стремят към битка срещу големия шеф – мен. За мен, кого бих предпочел? Който и да е. Надявам се на битка за нашите фенове и съм уверен в това, защото нито един бой в историята на битките с голи ръце не е бил скучен.“

„Трябва да се биеш за тази световна титла, Майк“, каза Макгрегър. „Никога не си бил световен шампион. Ти не си световен шампион. Така че без световна титла в тази организация – аз говоря само както говорех, когато си осигурих две световни титли на UFC. Ние направихме този бой за теб.“

„Победих този световен шампион два пъти“, отговори Пери, визирайки шампиона на BKFC в средна категория Дейвид Мъндел. „Нокаутирах го два пъти в [ММА]. Искам да кажа, виж, ще набия задника на Джереми в събота. Където и да ме повикат след това, приемам…“

„Следващият ти бой е за световна титла“, прекъсна го Макгрегър.

Макгрегър отвърна незабавно.

„Следващият ти бой, Майк – ако спечелиш, между другото, Джереми има някои добри удари, а в твоята стойка, движения и реакции виждам реални пътища за Джереми“, каза Макгрегър. „Въпреки това, следващият ти [бой], ако преминеш през това, трябва да бъде за световна титла. Трябва да се изкачваш към световна титла в тази организация, а не да се опитваш да се възползваш и да правиш тези глупости. На никого не му пука.“

„Какво искаш да кажеш? Моят пояс „Краля на насилието“ е световна титла“, каза Пери. „На кого му пука за онзи нещастник, когото нокаутирах два пъти? Очевидно на никого. Той е никой.“

„Той е световен шампион в средна категория, а ти си просто… Ние те създадохме. Ние те създадохме и можем да те унищожим“, каза Макгрегър. „Ние те изградихме, можем да те убием. Ще се биеш за световна титла, ако успееш да преминеш през това, в противен случай си едно ши*ано нищо.“

Пери го прекъсна, за да попита дали Макгрегър ще го заплаши с уволнение, както е казвал в миналото.

„И ако не се представиш добре, си приключил“, продължи Макгрегър. „Ако не се представиш добре, можеш да отидеш и да правиш всички тези Мики Маус битки, за които на никого не му пука. Които не генерират нищо и на нас тук няма да ни пука.“