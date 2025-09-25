Макгрегър постави условията си за двубой в Белия дом

Конър Макгрегър иска да участва в събитието на UFC в Белия дом. Но услугите му няма да са евтини.

Бившият шампион в две дивизии използва социалната мрежа Х в четвъртък сутринта, за да изложи какво точно ще е необходимо, за да се бие на потенциалното събитие в Белия дом. В момента се работи по организирането му около 4 юли 2026 г., за да се отбележи 250-ата годишнина от Деня на независимостта на САЩ.

Не е тайна, че Макгрегър, който не се е бил, откакто счупи крака си в двубой срещу Дъстин Порие през юли 2021 г., иска да бъде част от уникалното шоу на президента Доналд Тръмп и изпълнителния директор на UFC Дейна Уайт. Още по-малко изненадващо е, че той иска да му бъде платено толкова, колкото смята, че заслужава.

„100 милиона долара, за да се бия в Белия дом, заедно със 100 американски „Златни визи“ за мен, семейството и приятелите ми“, написа Макгрегър в Туитър. „Очаквам с нетърпение отново да забавлявам света на бойните спортове. Удоволствие, което никога не приемам за даденост.“

Все още няма официално потвърдени бойци за гала в Белия дом, въпреки че няколко големи имена изразиха интерес, включително Макгрегър, наскоро оттеглилият се (а след това завърнал се) Джон Джоунс и непобеденият шампион на UFC в средна категория Хамзат Чимаев. Предполага се, че голяма част от настоящото планиране е по-скоро свързана с логистиката на провеждането на мащабно събитие на открито (нещо, което Уайт не е правил с охота в миналото) и сигурността, необходима за гарантиране на безопасността на всички присъстващи, сред които ще бъдат Тръмп, множество други политически фигури и знаменитости, както и вероятно хиляди фенове.

Макгрегър, който е на 37 години, брои дните, докато отново може да се бие, след като отсъства от екшъна повече от четири години.

„Шампионът на шампионите се завръща“, написа Макгрегър. „Остават малко повече от осем месеца до UFC в Белия дом. Очаквам с нетърпение да видя как тялото ми влиза във форма. Как изборът ми на удари се усъвършенства. Как моят шедьовър ще бъде нарисуван.“

„Имам толкова много натрупана агресия, която трябва да освободя“, добави той по-късно. „Ще нанасям удари по-силно и с повече отрова, отколкото някога досега. Удрям невероятно по-силно в последните си подготвителни усилия и се наслаждавам на мисълта да го направя отново на живо. Ударите ми свистят във въздуха като ракети! Ето защо и как държа всеки финансов рекорд в цялата история на бойните спортове. Ще се видим скоро, деца.“

Макгрегър също така изглежда потвърди интереса си към боксов мач с голи ръце, след като президентът на BKFC Дейвид Фелдман предположи, че това може да е следващата стъпка за „The Notorious“, след като завърши завръщането си в UFC.

„На 100 процента ще се бия с голи ръце“, написа Макгрегър.

The Champ Champ returns!



Just over 8 months to UFC White House.



I look forward to seeing my body shape up.



My shot selection refining.



My masterpiece to be painted.



KO UIMHIR A FICHE AR SON NA hÉIRE!



UFC WHITEHOUSE #America250 pic.twitter.com/UDJs8h2KAX — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 25, 2025

По време на отсъствието си името на Макгрегър остана в заглавията, макар и често по грешни причини.

Миналия ноември Макгрегър беше признат за виновен за сексуално насилие по гражданско дело, свързано със случай от 2018 г. в родния му Дъблин. В момента той е изправен и пред друго дело, в което е обвинен в сексуално насилие над жена по време на мач на Маями Хийт през 2023 г.

Макгрегър също се опита да влезе в политиката, като се кандидатира за място в предстоящите президентски избори в Ирландия. Той обаче се оттегли от надпреварата през септември, след като опитът му за кандидатура получи слаба подкрепа от Ерахтас (ирландския парламент).