Усман Нурмагомедов: Пол Хюз е като Конър Макгрегър – говори, но на никого не му пука

Усман Нурмагомедов твърди, че изобщо не е впечатлен от словесните нападки на Пол Хюз.

Хюз (14-2) не пести думи по адрес на Нурмагомедов (19-0) и неговия мениджър Али Абделазиз, твърдейки, че те не са искали и да чуят за реванш. Той също така се зарече да „пречупи“ Нурмагомедов, когато се изправят отново един срещу друг.

Хюз загуби първия им двубой с неединодушно съдийско решение през януари в главното събитие на "PFL Champions Series: Road to Dubi". Двамата ще се срещнат отново за титлата в лека категория на 3-и октомври в основния двубой на още една гала на PFL в Дубай.

„Братко, няма значение какво ще каже, след като е загубил“, заяви Нурмагомедов пред MMA Junkie. „Прилича на Конър (Макгрегър). Хабиб (Нурмагомедов) му взе душата, а той продължава да говори, но на никого не му пука. Всички видяха какво се случи. Същата работа. Да, той показа на хората, че е бил много близо до това да ме порази, много близо до победата, но не направи нищо, за да я постигне. Пазеше си енергията, защото се страхуваше да не се измори. Не искаше да се бори, не искаше да влиза в клинч.“

„Той не направи нищо. Просто нанесе няколко удара в тялото, няколко в лицето и това е. А аз какво направих: пласирах много ритници, удари, съборих го на земята. Направих всичко от ММА. Затова съм шампион. Но той иска да говори, иска да казва „аз направих това, ще направя онова, ще го счупя“. Кого може да счупи? Единственият, когото може да счупи, е може би някой от съотборниците му.“

Нурмагомедов сподели, че е гледал двубоя им три или четири пъти и вижда само една основна грешка, която е допуснал.

„Направих грешки, когато го държах в клинч. Не нанасях удари с колене“, каза Нурмагомедов. „Това беше моя грешка и толкова. Другите неща бяха много добри. От клинч го събарях, пласирах ритници, пласирах удари. В другите аспекти на ММА се справих много добре. Само едно нещо: чаках. Направих грешка, когато хванах врата му и просто го държах там. Не знам защо го направих. Но следващия път това няма да се повтори.“