  3. Министър Пешев награди призьорите от световните първенства по самбо

Министър Пешев награди призьорите от световните първенства по самбо

  • 4 дек 2025 | 12:24
Министър Пешев награди призьорите от световните първенства по самбо

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев награди българските призьори от Световното първенство по самбо за мъже и жени в Бишкек (Киргизстан) и Световното първенство за младежи и юноши в Джакарта (Индонезия).

На шампионата за мъже и жени самбистите ни спечелиха четири медала в спортното самбо. Таня Радулова (до 54 кг) се окичи със сребърно отличие, а Анна-Мария Манушева (до 65 кг), Димитър Стоянов (до 64 кг) и Иван Хърков (до 79 кг) извоюваха бронзови медали.

Българският отбор се представи отлично и на Световното първенство за младежи и юноши. Емили Апостолова триумфира с титлата в категория до 72 кг при девойките, а още две бронзови отличия добавиха Деница Божинова (54 кг, девойки, спортно самбо) и Деница Георгиева (54 кг, девойки старша възраст, спортно самбо).

Министър Пешев поздрави състезателите за силното представяне и подчерта значимостта на техните успехи. “Тези постижения са резултат от всеотдайната ви работа, тази на вашите треньори и ръководството на федерацията“, каза министър Иван Пешев.

Пешев подчерта, че ММС ще продължи да подкрепя българското самбо, който е един от успешните ни бойни спортове.

Председателят на федерацията Росен Димитров изрази своята признателност към министерството и благодари за подкрепата, която дава възможност за развитие на спорта във всички възрастови групи.

