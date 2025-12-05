Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  Всички бойци на SENSHI 29 се справиха с кантара

Всички бойци на SENSHI 29 се справиха с кантара

  • 5 дек 2025 | 11:59
  • 95
  • 0
Всички бойци на SENSHI 29 се справиха с кантара

По-рано днес в хотел "Ensana Aquahouse" в к.к. Св. Константин и Елена се проведе официалното претегляне преди последното събитие на международната бойна верига SENSHI за 2025-а.

Всички 24 бойци, които ще премерят сили утре (събота, 06.12) в Двореца на културата и спорта във Варна, се справиха успешно с кантара.

Бойната гала SENSHI 29 започва в 19:30 часа. Битките ще се излъчват на живо в Sportal.bg.

SENSHI и Sportal.bg обединяват сили в стратегическо медийно партньорство
SENSHI и Sportal.bg обединяват сили в стратегическо медийно партньорство

Ето какви бяха резултатите от претеглянето:

KWU Full Contact - Мариуш Чимпоеиру 74.5 кг. - Жак Риков 74.5 кг.

KWU Full Contact - Хайсам Чадид 69.7 кг. - Драгомир Петров 70.0 кг.

KWU Full Contact - Роки Гранджеан 73 кг. - Атанас Божилов 72.5 кг.

KWU Full Contact - Петрос Де Фрейтас 76.2 кг. - Майкъл Сампери 76 кг.

KWU Full Contact -Олег Бокеме 85 кг. - Францис Гома 85 кг.

KWU Full Contact - Александру Валенчуйк 84.9 кг. - Фабиан Лорито 85 кг.

KWU SENSHI - Нейтън Бендън 65 кг. - Никълас Санабриа 65 кг.

KWU Full Contact - Сисеро Еванджелиста 76.5 кг. - Ведат Ходук 76.5 кг.

KWU Full Contact - Флорин Иваноаие 116.2 кг. - Мантас Римдеика 114.8 кг.

KWU Full Contact -Маркус Суис 100.8 кг. Джанис Стофоридис 100.8 кг.

KWU Full Contact -Карим Мабрук 84.1 кг. - Едуард Алексанян 85 кг.

KWU Full Contact - Мариус Мунтеану 107.6 кг. - Едуард Алексанян 108.2 кг.

