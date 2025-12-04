Пловдив има своя първи световен шампион по кикбокс

Миналата седмица в Абу Даби, ОАЕ, се проведе най-мащабният кикбокс форум – Световното първенство по кикбокс за мъже, жени и мастърс 2025. В шампионата на планетата участваха близо 2000 състезатели от 85 държави от всички континенти.

На този престижен форум клуб "Терес" беше представен от Мария Петрова и Николай Драганов.

Мария успя да спечели бронзов медал в стил лайт контакт в категория до 55 кг във възрастова група „мастърс“. Малко повече опит ѝ беше необходим, за да се класира по-високо. В полуфиналите отстъпи само с една–две точки на своите съпернички. Това беше нейно първо участие в състезание от подобен ранг.

Шампионска титла за Николай Драганов. Треньор Драганов постигна четири поредни победи в рамките на два дни. На четвъртфинала успя да надделее над действащия европейски шампион от Дания, а на финала победи световния шампион в тази категория от Унгария. Така треньорът на "Терес" стана световен шампион в стил лайт контакт до 74 кг в мастър клас.

С това постижение Николай Драганов е:

Първият световен шампион от TERES Gym & Fight Club

Първият световен шампион по кикбокс от пловдивски клуб

Първият българин – световен шампион в Master Class / Veterans

Националният отбор на България беше представен от 32 състезатели, които спечелиха 9 златни, 4 сребърни и 7 бронзови медала. Това ни нарежда в топ 5 на световния кикбокс.