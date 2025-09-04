Макгрегър с апел към ирландците преди президентските избори

Популярни
  • 4 сеп 2025 | 12:42
Бившият шампион на UFC в две категории Конър Макгрегър апелира съгражданите му да му помогнат в президентската надпревара, която предстои в Ирландия.

Боецът от Дъблин използва профилите си в социалните мрежи, за да се обърне към последователите му и да ги помоли да се свържат с техните местни съветници според района им Ирландия, които да му гласуват номинации за президентско място.

Законите в Ирландия гласят, че кандидат за президент може да бъде номиниран по два начини - с подкрепата на 20 членове на “Ориектас” (долната и горната камара на парламента) или от поне 31 местни институции като общини, общински съвети и други.

Граждани на Ирландия, времето за истинска промяна е сега!

Като президент, няма да подпиша никакъв законопроект, докато не се одобри първо от народа!

Ако искате да видите името ми в бюлетината за президентските избори, ви призовавам да се свържете с местните окръжни съветници днес и да ги помолите да ме номинират.

Нашите съветници са гръбнакът на нашите общности. Те работят по-усърдно и дават повече за хората от тези в парламента, които продължават да провалят тази страна отново и отново.

Ако сте съветник, който чувства, че гласът ви е игнориран, ръцете ви са вързани и общността ви е пренебрегната, тогава ви моля да се застъпите за мен. Номинирайте ме и аз ще ви дам платформата и властта да бъдете наистина чути.

Ако искате да гласувате за Макгрегър, това започва сега. Обадете се на местния си съветник днес и поискайте промяна.

Припомняме, че още през месец март нокаутьорът обяви, че ще се кандидатира за президент на Ирландия.

