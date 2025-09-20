Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Макгрегър твърди, че ще се бие с Майкъл Чандлър в Белия дом

Макгрегър твърди, че ще се бие с Майкъл Чандлър в Белия дом

  • 20 сеп 2025 | 15:10
  • 200
  • 0
Макгрегър твърди, че ще се бие с Майкъл Чандлър в Белия дом

Конър Макгрегър обяви следващия си ход.

Бившият шампион на UFC в две категории, който се подготвя за завръщането си в октагона след повече от четири години отсъствие, посочи Майкъл Чандлър за свой опонент на предстоящата галавечер на UFC в Белия дом през 2026 г. Макгрегър обяви новината по време на участие в предаването Fox & Friends.

„Мак определено е развълнуван да се завърне. Аз съм на [картата в Белия дом]“, заяви Макгрегър. „Това е моята битка.“

Дейна Уайт: Макгрегър сериозно обмисля завръщане и иска битка в Белия дом
Дейна Уайт: Макгрегър сериозно обмисля завръщане и иска битка в Белия дом

„[Ще се бия с] Майкъл Чандлър. С Майкъл Чандлър участвахме в шоуто The Ultimate Fighter, имахме добри пререкания. Той е добър и корав боец.“

Въпреки увереността на Макгрегър, изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт многократно е заявявал, че не планира да организира битки за събитието в Белия дом преди февруари следващата година.

Въпреки това Уайт призна, че е в постоянен контакт с Макгрегър и ирландската суперзвезда изглежда много сериозно настроена да направи дългоочакваното си завръщане на историческата галавечер в Белия дом.

Макгрегър не се е бил, откакто счупи крака си по ужасяващ начин в третия си мач срещу Дъстин Порие. Той беше треньор срещу Чандлър в The Ultimate Fighter и двамата трябваше да се срещнат през юни 2024 г., но Макгрегър счупи пръст на крака по време на тренировка, което доведе до отмяна на двубоя. Мачът така и не беше пренасрочен.

Това може да се промени сега, след като Макгрегър изглежда решен да се бие на галавечерта на UFC в Белия дом, а това със сигурност е музика за ушите и на Чандлър. Само преди дни той заяви пред MMA Fighting, че се цели в събитието в Белия дом за следващата си битка и в идеалния случай Макгрегър ще бъде негов опонент.

„Мисля, че сега сме по-близо от всякога“, каза Чандлър за евентуалното осъществяване на битката с Макгрегър. „Винаги съм казвал, че ако сте комарджия, не залагайте непременно на завръщането му, но сега това променя нещата много. Дълбоко в сърцето си вярвам, че ще се бия с Конър Макгрегър в Белия дом и това със сигурност има огромен смисъл по много причини.“

Изглежда, че Макгрегър също е съгласен и сега остава само UFC официално да организира дългоочаквания двубой.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Пол Дена с ТКО в главната битка на Hexagone MMA

Пол Дена с ТКО в главната битка на Hexagone MMA

  • 20 сеп 2025 | 09:32
  • 589
  • 0
Юлияна Янева: Щастлива и докосната съм от любовта на цяла България

Юлияна Янева: Щастлива и докосната съм от любовта на цяла България

  • 19 сеп 2025 | 17:38
  • 8423
  • 3
43 клуба и 550 каратеки във всички възрасти ще участват в Национална купа 2025

43 клуба и 550 каратеки във всички възрасти ще участват в Национална купа 2025

  • 19 сеп 2025 | 15:03
  • 651
  • 0
Записванията за международния турнир по борба „Пламен Пенев“ ще продължат още четири дни

Записванията за международния турнир по борба „Пламен Пенев“ ще продължат още четири дни

  • 19 сеп 2025 | 14:43
  • 505
  • 0
Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

Рами Киуан в "Гостът на Sportal.bg": Искам олимпийско злато и голяма къща с много деца

  • 19 сеп 2025 | 14:00
  • 8107
  • 2
Американец се закани на Моузес Итаума: Уверен съм на 100%, че ще го победя

Американец се закани на Моузес Итаума: Уверен съм на 100%, че ще го победя

  • 19 сеп 2025 | 13:26
  • 578
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Керкез приключи с ЦСКА, Вальо Илиев извежда тима с Ботев (Вр)

Керкез приключи с ЦСКА, Вальо Илиев извежда тима с Ботев (Вр)

  • 20 сеп 2025 | 13:19
  • 36489
  • 61
Ливърпул 2:0 Евертън, Екитике удвои

Ливърпул 2:0 Евертън, Екитике удвои

  • 20 сеп 2025 | 13:37
  • 8320
  • 1
Левски ще поиска достъп до ВАР-аудиото за две от ситуациите в дербито с Лудогорец

Левски ще поиска достъп до ВАР-аудиото за две от ситуациите в дербито с Лудогорец

  • 20 сеп 2025 | 14:23
  • 6109
  • 25
ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

ЦСКА 1948 и Локо (Пд) не искат да изпускат от поглед първото място

  • 20 сеп 2025 | 07:32
  • 8031
  • 7
Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

Добруджа и Локомотив (Сф) търсят път обратно към победите

  • 20 сеп 2025 | 07:15
  • 7758
  • 10
Шест интригуващи двубоя дават началото на деветия кръг във Втора лига

Шест интригуващи двубоя дават началото на деветия кръг във Втора лига

  • 20 сеп 2025 | 09:44
  • 7268
  • 4