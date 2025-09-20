Макгрегър твърди, че ще се бие с Майкъл Чандлър в Белия дом

Конър Макгрегър обяви следващия си ход.

Бившият шампион на UFC в две категории, който се подготвя за завръщането си в октагона след повече от четири години отсъствие, посочи Майкъл Чандлър за свой опонент на предстоящата галавечер на UFC в Белия дом през 2026 г. Макгрегър обяви новината по време на участие в предаването Fox & Friends.

„Мак определено е развълнуван да се завърне. Аз съм на [картата в Белия дом]“, заяви Макгрегър. „Това е моята битка.“

Дейна Уайт: Макгрегър сериозно обмисля завръщане и иска битка в Белия дом

„[Ще се бия с] Майкъл Чандлър. С Майкъл Чандлър участвахме в шоуто The Ultimate Fighter, имахме добри пререкания. Той е добър и корав боец.“

Въпреки увереността на Макгрегър, изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт многократно е заявявал, че не планира да организира битки за събитието в Белия дом преди февруари следващата година.

Въпреки това Уайт призна, че е в постоянен контакт с Макгрегър и ирландската суперзвезда изглежда много сериозно настроена да направи дългоочакваното си завръщане на историческата галавечер в Белия дом.

Макгрегър не се е бил, откакто счупи крака си по ужасяващ начин в третия си мач срещу Дъстин Порие. Той беше треньор срещу Чандлър в The Ultimate Fighter и двамата трябваше да се срещнат през юни 2024 г., но Макгрегър счупи пръст на крака по време на тренировка, което доведе до отмяна на двубоя. Мачът така и не беше пренасрочен.

Това може да се промени сега, след като Макгрегър изглежда решен да се бие на галавечерта на UFC в Белия дом, а това със сигурност е музика за ушите и на Чандлър. Само преди дни той заяви пред MMA Fighting, че се цели в събитието в Белия дом за следващата си битка и в идеалния случай Макгрегър ще бъде негов опонент.

„Мисля, че сега сме по-близо от всякога“, каза Чандлър за евентуалното осъществяване на битката с Макгрегър. „Винаги съм казвал, че ако сте комарджия, не залагайте непременно на завръщането му, но сега това променя нещата много. Дълбоко в сърцето си вярвам, че ще се бия с Конър Макгрегър в Белия дом и това със сигурност има огромен смисъл по много причини.“

Изглежда, че Макгрегър също е съгласен и сега остава само UFC официално да организира дългоочаквания двубой.