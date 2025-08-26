Популярни
Бивш шампион призна: Исках да приличам твърде много на Конър Макгрегър

  • 26 авг 2025 | 09:56
  • 600
  • 0

Бившият шампион на UFC Шон О'Мали признава, че се е отклонил от собствената си същност в опит да подражава на Конър Макгрегър.

О'Мали (18-3 MMA, 10-3 UFC) никога не е бягал от сравненията с бившия шампион в две дивизии Макгрегър и дори е вярвал, че се доближава до звездната слава на ирландеца.

„Възприемах Макгрегър като модел за подражание“, заяви О'Мали в предаването „Between Rounds“. „Начина по който се държеше преди битките, увереността да каже това, което мисли, че ще се случи – „Ще нокаутирам този тип във втори рунд“. Научих много от това. Казах си: „Добре, и аз мога да бъда толкова уверен“. Но имам чувството, че почти се изгубих, в смисъл, че исках твърде много да бъда като Конър, вместо да бъда себе си.“

Въпреки че Макгрегър е вдъхнал на О'Мали различна увереност, сега той осъзнава, че в опитите си да следва примера на „The Notorious“ се е отдалечил от „закачливото“ момче, което винаги е бил. Опитите да бъде като нокаутьора от Дъблин са работели за О'Мали за известно време. Той обаче забелязва промяна в себе си в навечерието на събитието UFC 306, когато за първи път се изправя срещу Мераб Двалишвили.

„Това беше втората ми защита на титлата и си мислех: „Искам този мач да е голям“, сподели О'Мали. „Не го усещах като голям. Не чувствах, че Мераб е голямо име. Чувствах, че трябва да създам нещо и не ми хареса как това ме накара да се чувствам, защото не мразех Мераб. Щеше ми се да го нокаутирам... Мисля, че направих този мач твърде личен и това не ми хареса – но това беше единственият път, в който наистина насилих нещата. Враждата с „Чито“ я чувствах като истинска. Това ми хареса. Тя беше реална, но с Мераб мисля, че малко пресилих.“

О'Мали загуби титлата си от Двалишвили на UFC 306, а след това не успя да си я върне в незабавния реванш на UFC 316 през юни. След загубата на пояса О'Мали се е отдал на сериозен самоанализ. Той е променил някои навици, включително е премахнал всички социални мрежи от телефона си, за да има по-малко неща, които да го разсейват. Той не възнамерява напълно да изостави това, което го е извело до върха, а по-скоро да намери баланс, който работи най-добре за него в стремежа му да се върне на победния път.

„Наистина смятам, че има развлекателен аспект, който бойците в UFC трябва да развият, за да станат суперзвезди“, каза О'Мали. „Трябва да бъдеш себе си и след това можеш да надградиш малко. Няма кой да те научи. Няма наръчник.“

