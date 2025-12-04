Популярни
Левски и Славия изглеждат в страхотна форма преди най-старото столично дерби - на живо със съставите на двата отбора
Световните шампионки по кикбокс в Sportal Fightc Club: Успехите ни са въпреки федерацията

  • 4 дек 2025 | 16:46
  • 1094
  • 0

България стана световен отборен шампион по кикбокс при жените за първи път в историята на Световното първенство в Абу Даби, благодарение на Александра Георгиева, Калина Бояджиева и Христина Андонова. Георгиева и Бояджиева бяха специални гости в "Боен клуб Спортал", заедно с националния треньор Иво Деспотов.

"Аз спечелих две титли - в по-лекия формат пойнт-файтинг, където се гледа точкуване и след всяка присъдена точка играта се спира. Другият формат лайт контакт прилича повече на професионална битка и там също станах световна шампионка", сподели Бояджиева, която бе и със сериозен принос за отборната световна титла.

"Аз бях разочарована, защото загубих световния финал и останах със сребро, но трябваше да се съсредоточа много бързо върху отборната надпревара. Ние сме приятелки извън кикбокса и атмосферата междун нас, момичетата, беше страхотна. Преодоляхме психологическата бариера да победим Великобритания за световната титла, защото загубихме от тях на предишното Европейско първенство и на миналото световно", обясни Георгиева.

Треньорът Иво Деспотов пък обясни защо има проблем с Българска конфедерация по кикбокс и муай тай и как председателството в лицето на Галин Димов неглижира подготовката на състезателите, които после носят медали за България.

Гледайте пълния запис от Sportal Fight Club:

