Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Конър МакГрегър се отказа от намерението си да става президент на Ирландия

Конър МакГрегър се отказа от намерението си да става президент на Ирландия

  • 15 сеп 2025 | 12:01
  • 618
  • 0
Конър МакГрегър се отказа от намерението си да става президент на Ирландия

Звездата в смесените бойни изкуства (ММА) Конър МакГрегър съобщи, че се оттегля от надпреварата за президентския пост в Ирландия през октомври.

За да има право един ирландец да бъде кандидат за президент на страната, той трябва да има навършени 35 години и да получи номинация от поне 20 члена на парламента или поне четирима представители на местната власт.

Макгрегър с апел към ирландците преди президентските избори
Макгрегър с апел към ирландците преди президентските избори

"След внимателно проучване и след консултация с моето семейство, аз реших да се оттегля от президентската надпревара. Това не е лесно решение, но е правилното в този момент", написа в социалните мрежи 37-годишният боец.

Той добави, че е благодарен за подкрепата, която е получил и че ще продължи да работи за страната си, но се оплака от регулациите за президентска номинация, които според него са "старомодни" и пречат на Ирландия да проведе "истински демократични избори".

По-рано тази година МакГрегър бе окончателно осъден от 35-годишната Никита Хенд за изнасилване, което според жертвата е станало в хотел в Южен Дъблин през декември 2018 година. МакГрегър бе осъден да заплати на Хенд 250 000 евро, както и допълнителни 1,3 милиона евро разходи по делото.

За момента кандидатите за президентския пост в Ирландия са трима - бившата министърка Хедър Хъмфрис, бившият мениджър по галски футбол Джим Гавин и независимата кандидатка Катрин Конъли.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Джорджев с медал от Германия

Джорджев с медал от Германия

  • 14 сеп 2025 | 21:38
  • 660
  • 0
Галин Димов влезе в борда на директорите на WAKO Европа

Галин Димов влезе в борда на директорите на WAKO Европа

  • 14 сеп 2025 | 20:22
  • 1120
  • 0
Рамазан Рамазанов, Ахмед Батаев и Ивайло Тисов отпаднаха в ранните етапи на Световното в Загреб

Рамазан Рамазанов, Ахмед Батаев и Ивайло Тисов отпаднаха в ранните етапи на Световното в Загреб

  • 14 сеп 2025 | 19:20
  • 2492
  • 5
Злато за България от Световното по канадска борба

Злато за България от Световното по канадска борба

  • 14 сеп 2025 | 18:21
  • 1484
  • 0
Иво Рашев с втори медал от СП по канадска борба

Иво Рашев с втори медал от СП по канадска борба

  • 14 сеп 2025 | 18:01
  • 1374
  • 1
Бивш световен шампион е бил намерен мъртъв в дома си

Бивш световен шампион е бил намерен мъртъв в дома си

  • 14 сеп 2025 | 17:09
  • 16679
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Световно първенство: България 2:0 Словения! Следете мача ТУК!

Световно първенство: България 2:0 Словения! Следете мача ТУК!

  • 15 сеп 2025 | 13:17
  • 10085
  • 5
Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

Съдийската комисия отряза Левски - български рефери ще свирят дербито с Лудогорец

  • 15 сеп 2025 | 10:34
  • 10341
  • 55
Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

Ван дер Сар пред Sportal.bg: България отново може да е силна, интересно как ще се справи Донарума в Сити

  • 15 сеп 2025 | 07:50
  • 8936
  • 4
Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

Марек Хамшик пред Sportal.bg: Помня топ отбора на България! Най-трудният ми съперник беше Ювентус

  • 15 сеп 2025 | 08:04
  • 8130
  • 2
Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

Светът гледа към Лисабон - Стоичков, Балъков и още куп легенди ще правят благотворително шоу

  • 15 сеп 2025 | 08:00
  • 6800
  • 8
Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

Черно море и Добруджа един срещу друг в регионално дерби на "Тича"

  • 15 сеп 2025 | 07:39
  • 4337
  • 2