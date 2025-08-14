Дейна Уайт: Макгрегър сериозно обмисля завръщане и иска битка в Белия дом

Популярни
  • 14 авг 2025 | 16:32
Конър Макгрегър изглежда сериозно обмисля завръщане в UFC, особено с потенциалната възможност да се бие на първото събитие на организацията в Белия дом през 2026 г.

Изминаха повече от четири години, откакто ирландската суперзвезда за последно стъпи в октагона на UFC, след като получи ужасяваща фрактура на крака в третия си двубой срещу Дъстин Порие. Въпреки че беше планирано да се състезава през 2024 г., ирландецът в крайна сметка се отказа от мач срещу Майкъл Чандлър, след като счупи пръст на крака по време на тренировка.

В наши дни 37-годишният нокаутьор от Дъблин е зает като съсобственик на BKFC, управлява няколко бизнеса, включително звукозаписна компания, пъб в родната си Ирландия и собствена марка бира, но наскоро се присъедини отново към антидопинговата програма на UFC, за да подготви евентуалното си завръщане.

Въпреки че нищо не е сигурно, изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт смята, че Макгрегър наистина може да се готви за състезание, особено сега, когато компанията се подготвя за историческо първо събитие в Белия дом за честването на 250-годишнината от независимостта на Америка.

„Ако сте забелязали, той публикува видеоклипове, в които тренира, отново е в програмата за [допинг] тестове“, каза Уайт пред Pardon My Take. „Той иска битката в Белия дом.“

„Ако започне да влиза във форма, да тренира и да се придържа към рутината си, това е битката, която иска. Той непрекъснато ми казва, че иска тази битка. Ще видим как ще се развият нещата през следващите няколко месеца.“

Тъй като събитието на UFC в Белия дом се очаква да се проведе през юли 2026 г., има достатъчно време, преди промоутърската компания да започне да обмисля потенциални двубои. Въпреки това, фактът, че Макгрегър отново се е включил в антидопинговата програма на UFC – след като се оттегли за втори път през последните четири години – може да е индикация, че този път разговорите за завръщане са сериозни.

Ако Макгрегър действително се състезава отново и завръщането му се случи на събитието в Белия дом, което предварително се очаква да се проведе през уикенда на 4 юли, Макгрегър ще се бие за първи път от 2021 г. насам, само няколко дни преди 38-ия си рожден ден.

