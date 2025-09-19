Шлотербек се връща в състава на Борусия (Дортмунд) след продължително отсъствие

Бранителят на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек се завръща в игра след като се възстанови от разкъсване на менискус и може да бъде на терена още в мача от Бундеслигата срещу Волфсбург в неделя, заяви треньорът Нико Ковач на пресконференция днес.

"Toй направи първата си пълна тренировка днес и също така направи тренировка с тези от отбора, които не играха в мача от Шампионската лига срещу Ювентус в Торино", започна хърватският специалист.

Niko Kovac:



"Fabio Silva was partially integrated into training today. Anselmino also trained individually today. We expect him to train with the team tomorrow. Schlotterbeck trained fully today. Let's see how he feels tomorrow. Then he could be an option for the squad."#BVB pic.twitter.com/rLuV6tFN5Z — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 19, 2025

Шлотербек е отсъствал от игра повече от 5 месеца заради контузията, която наложи операция. Завръщането му би било добра новина и за националния отбор на Германия преди следващите им квалификации за Световното първенство през октомври.

Новото попълнение Джоуб Белингам явно трябва да се зареди с търпение и да почака повече, преди да стане титуляр, като Ковач каза, че "първо трябва да се развие, преди да заиграе редовно" и "не може да се очаква да има всичко в себе си като завършен футболист". По-малкият брат на бившия футболист на Борусия (Дортмунд) Джуд Белингам пристигна това лято от Съндърланд.

Niko Kovac:



"The number 6 position is the position Jobe Bellingham will hold in the long term. We can't expect a player to be familiar with all the procedures after just two months, some young players need up to six months."#BVB pic.twitter.com/OHnTXkHi1D — BVB Newsblog (@bvbnewsblog) September 19, 2025

"Когато подписваш договор тук, това не е само добър договор, но и такъв, при който знаеш, че има голяма конкуренция. Преминаването от втора английска дивизия в Бундеслигата е доста голям скок и тези неща трябва да се отчитат", обясни хърватинът и добави, че "като цяло е доволен от работата му на тренировките".

Борусия (Дортмунд) е на 2-о място в класирането на Бундеслигата и все още няма загуба в нито едно състезание от началото на сезона.

Снимки: Imago