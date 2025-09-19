Шлотербек се връща в състава на Борусия (Дортмунд) след продължително отсъствие

Бранителят на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек се завръща в игра след като се възстанови от разкъсване на менискус и може да бъде на терена още в мача от Бундеслигата срещу Волфсбург в неделя, заяви треньорът Нико Ковач на пресконференция днес.
"Toй направи първата си пълна тренировка днес и също така направи тренировка с тези от отбора, които не играха в мача от Шампионската лига срещу Ювентус в Торино", започна хърватският специалист.
Шлотербек е отсъствал от игра повече от 5 месеца заради контузията, която наложи операция. Завръщането му би било добра новина и за националния отбор на Германия преди следващите им квалификации за Световното първенство през октомври.
Новото попълнение Джоуб Белингам явно трябва да се зареди с търпение и да почака повече, преди да стане титуляр, като Ковач каза, че "първо трябва да се развие, преди да заиграе редовно" и "не може да се очаква да има всичко в себе си като завършен футболист". По-малкият брат на бившия футболист на Борусия (Дортмунд) Джуд Белингам пристигна това лято от Съндърланд.
"Когато подписваш договор тук, това не е само добър договор, но и такъв, при който знаеш, че има голяма конкуренция. Преминаването от втора английска дивизия в Бундеслигата е доста голям скок и тези неща трябва да се отчитат", обясни хърватинът и добави, че "като цяло е доволен от работата му на тренировките".
Борусия (Дортмунд) е на 2-о място в класирането на Бундеслигата и все още няма загуба в нито едно състезание от началото на сезона.
