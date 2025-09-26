Шлотербек вярва, че може бързо да се върне в националния отбор на Германия

Защитникът Нико Шлотербек вярва, че може бързо да се завърне в националния отбор на Германия, след като се възстанови от контузия на коляното и се стреми към титулярно място за Световното първенство догодина.

Шлотербек скъса менискуса си през пролетта, но се завърна в игра за своя клуб Борусия (Дортмунд) през миналия уикенд при победата с 1:0 над Волфсбург в Бундеслигата.

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман ще обяви през следващата седмица състава за квалификациите срещу Люксембург на 10 октомври и Северна Ирландия на 14 октомври за Мондиал 2026.

Шлотербек заяви пред вестник "Westdeutsche Allgemeine Zeitung", че е "доста оптимистично настроен като цяло, защото нещата вече се получиха за 90 минути" срещу Волфсбург. "Ще го обсъдя с клуба. Всичко зависи от това как чувствам коляното си", добави той, целейки да получи повече игрово време.

Юлиан Нагелсман би могъл да използва Шлотербек добре, тъй като към момента защитата изглежда уязвима, а титулярният централен защитник Антонио Рюдигер е контузен.

Нико Шлотербек коментира че е бил в "много добра" комуникация с Нагелсман и че "целта ми е да си осигуря място като титуляр до Световното първенство". Бранителят на Дортмунд добави, че е щастлив да се завърне на терена след половин година отсъствие.

"Най-лошото нещо от контузията беше, че не можех да играя пред феновете. Ужасно ми липсваше. Ние, футболистите, се нуждаем от адреналин, от конкуренция и фенове", завърши футболистът.

Снимки: Imago