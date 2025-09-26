Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Германия
  3. Шлотербек вярва, че може бързо да се върне в националния отбор на Германия

Шлотербек вярва, че може бързо да се върне в националния отбор на Германия

  • 26 сеп 2025 | 16:37
  • 1501
  • 0

Защитникът Нико Шлотербек вярва, че може бързо да се завърне в националния отбор на Германия, след като се възстанови от контузия на коляното и се стреми към титулярно място за Световното първенство догодина.

Шлотербек скъса менискуса си през пролетта, но се завърна в игра за своя клуб Борусия (Дортмунд) през миналия уикенд при победата с 1:0 над Волфсбург в Бундеслигата.

В Борусия (Дортмунд) дори не си помислят, че могат да загубят
В Борусия (Дортмунд) дори не си помислят, че могат да загубят

Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман ще обяви през следващата седмица състава за квалификациите срещу Люксембург на 10 октомври и Северна Ирландия на 14 октомври за Мондиал 2026.

Шлотербек заяви пред вестник "Westdeutsche Allgemeine Zeitung", че е "доста оптимистично настроен като цяло, защото нещата вече се получиха за 90 минути" срещу Волфсбург. "Ще го обсъдя с клуба. Всичко зависи от това как чувствам коляното си", добави той, целейки да получи повече игрово време.

Юлиан Нагелсман би могъл да използва Шлотербек добре, тъй като към момента защитата изглежда уязвима, а титулярният централен защитник Антонио Рюдигер е контузен.

Нико Шлотербек коментира че е бил в "много добра" комуникация с Нагелсман и че "целта ми е да си осигуря място като титуляр до Световното първенство". Бранителят на Дортмунд добави, че е щастлив да се завърне на терена след половин година отсъствие.

"Най-лошото нещо от контузията беше, че не можех да играя пред феновете. Ужасно ми липсваше. Ние, футболистите, се нуждаем от адреналин, от конкуренция и фенове", завърши футболистът.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Милан и Наполи в директна битка за първото място

Милан и Наполи в директна битка за първото място

  • 28 сеп 2025 | 08:34
  • 1457
  • 0
Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

Барселона може да оглави Ла Лига при победа срещу Реал Сосиедад

  • 28 сеп 2025 | 08:24
  • 1899
  • 4
Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

Арсенал няма право на грешка срещу набралия скорост Нюкасъл

  • 28 сеп 2025 | 08:07
  • 1325
  • 0
Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

Кварацхелия и Витиня може да пропуснат мача с Барселона

  • 28 сеп 2025 | 06:13
  • 1900
  • 0
Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

Юнайтед, Челси и Ливърпул губят в един и същи ден за първи път този век

  • 28 сеп 2025 | 05:53
  • 1672
  • 0
Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

Киву: Каляри ни изненадаха леко с промяна в тактиката, но принципите ни останаха същите

  • 28 сеп 2025 | 05:05
  • 1340
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

Успех, момчета! Цяла България мечтае с вас!

  • 28 сеп 2025 | 08:19
  • 16349
  • 28
Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

Глупава дузпа на Пастор срещу Делев вгорчи дебюта на Христо Янев начело на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 21:58
  • 131184
  • 345
Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

Христо Янев подкара свой играч, заяви, че днес е създал проблеми на ЦСКА

  • 27 сеп 2025 | 22:25
  • 60401
  • 66
Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

Ще успеят ли окрилените "орли" да се завърнат към победите в efbet Лига?

  • 28 сеп 2025 | 07:29
  • 4453
  • 3
Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

Арда посреща Ботев (Вр) под Аязмото в дебюта на Тошко Симов

  • 28 сеп 2025 | 07:36
  • 1878
  • 0
Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

Напипалият ритъма Спартак посреща разклатената Славия на "Коритото"

  • 28 сеп 2025 | 07:16
  • 2269
  • 3